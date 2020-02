Vittoria di misura della Roma nella gara d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Basta un gol di Carles Perez al 13' per avere la meglio sul Gent che nella ripresa va più volte vicino al pari. Tutto aperto per la qualificazione con i giallorossi che il 27 febbraio andranno a far visita alla squadra belga (TUTTI I GOL DI EUROPA LEAGUE).

Colpisce Carles Perez

Buon approccio alla partita della Roma che costruisce dal basso e crea subito interessanti occasioni da gol. Nei primi dieci minuti il ritmo è martellante e al 13' arriva il vantaggio. Carles Perez, alla prima da titolare in maglia giallorossa, si fa trovare pronto sul filo del fuorigioco e fredda il portiere del Gent con un piattone all'angolino. La Roma insiste ma non concretizza ulteriormente la supremazia territoriale e così dopo la mezz'ora rallenta il proprio ritmo. Il Gent prende coraggio e al 28' è Kums che si rende pericoloso con un gran destro di prima che va fuori di poco. A cinque minuti dal termine della prima frazione, è ancora il Gent a sfiorare il pareggio. Contropiede tre contro due dei belgi, Odjidja da posizione centrale decide di tirare in porta ma non inquadra lo specchio e spreca malamente.

Più Gent nella ripresa ma la Roma si salva

Nella ripresa Smalling si rende pericoloso da palla inattiva. Il difensore colpisce al volo di destro dal secondo palo ma il portiere interviene con un bel riflesso e salva d'istinto. Il Gent risponde ancora con Odjidja con una botta dal limite che non sorprende Pau Lopez. Il capitano del belgi è tra i più pericolosi e ci prova subito dopo di sinistro con l'estremo difensore giallorosso che si allunga e alza il pallone sopra la traversa. La Roma si affida a Carles Perez e prova a rialzare la testa alla ricerca del gol della sicurezza. Al 72' lo spagnolo si accentra dalla sinistra e mira verso la porta belga ma il suo tiro viene deviato in calcio d'angolo. L'ultimo brivido della partita è ancora per Pau Lopez: Odjidja crossa verso la porta, il portiere non trattiene e il pallone finisce sui piedi di Depoitre che però non colpisce con forza e regala la sfera all'estremo difensore. Il Gent spinge, la Roma soffre ma alla fine torna a vincere.

Il tabellino di Roma-Gent 1-0

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola (69' Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Perez, Pellegrini (79' Mkhitaryan), Perotti (81' Kluivert); Dzeko. All: Fonseca

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums (91' Marreh), Owusu, Odjidja; Bezus (74' Chakvetadze); Depoitre, David. All: Thorup

Marcatori: 13' Carles Perez

Ammoniti: Bezus (G), Smalling (R)