Il Lipsia batte in trasferta il Tottenham di José Mourinho e fa un primo passo passo verso i quarti di finale. A Londra decide la sfida, combattuta e con occasioni da entrambe le parti, un gol di Timo Werner su calcio di rigore al 58'.

Primo tempo combattuto, ma senza reti

Iniziano fortissimo gli ospiti che nel primo minuto e mezzo di gioco fanno vedere le streghe alla squadra londinese: prima con l'ex romanista Schick che manda a lato di poco e poi con Angelino che prende il palo della porta difesa da Lloris. La risposta degli Spurs arriva all'8' con Bergwijn che, imbeccato da Lo Celso, prova a sorprendere a giro Gulacsi, ma il portiere del Lipsia si supera con un grande intervento a mano aperta. Al 10' su un corner dalla sinistra è però ancora Schick di testa a sfiorare la rete. Il primo tempo è combattuto con occasioni da entrambe le parti, ma nessuno dei reparti avanzati riesce ad avere la meglio sugli avversari.

Nella ripresa decide Werner su rigore

La prima occasione della ripresa e per il Tottenham con Lucas che impegna Gulacsi in una parata non facile e Bergwijn sulla ribattuta non riesce a ribadire a rete. Al 56' l’episodio che spezza l'equilibrio della partita: Davies stende in area Laimer e provoca il rigore che Timo Werner realizza con freddezza. Gli inglesi reagiscono e Lo Celso al 60' costringe Gulacsi alla parata. Sul rovesciamento di fronte, Schick si divora il raddoppio facendosi respingere da Lloris il tiro a colpo sicuro al termine di una magistrale azione di contropiede dei tedeschi. Errore che potrebbe costare caro visto che il Tottenham al 72' va vicino al pari su calcio di punizione con Lo Celso, di gran lunga il migliore dei suoi, che si vede deviare sul palo la sua bella esecuzione da uno strepitoso Gulacsi. Gli ultimi tentativi dei londinesi sono affidati a Lamela, inserito al posto di uno spento Dele Alli, e Lucas Moura, ma il risultato non cambia e il Lipsia torna dall'Inghilterra con un esiguo, ma importante vantaggio da difendere per arrivare ai quarti.