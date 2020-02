Pareggio senza gol tra Udinese e Verona nella partita del "lunch time" della 24ma giornata di Serie A. Gara equilibrata con diverse occasioni da una parte e dall'altra. Al 65esimo annullato un gol a De Paul per fuorigioco. Rallenta dunque la corsa all'Europa League dell'Hellas Verona che non riesce a bissare il successo dopo la vittoria della settimana scorsa sulla Juventus. L'Udinese invece non riesce ancora a vincere, continuando a mostrare difficoltà nel trovare la via del gol.

Il primo tempo

Le due squadre si annientano reciprocamente in un primo tempo giocato soprattutto a centrocampo e con poche occasioni, che si conclude con il risultato sempre fermo sullo 0 a 0. L'unica, vera, grande occasione da gol arriva solo nel finale, a favore del Verona. Decisivo Musso nel salvare il risultato con una grande respinta su un colpo di testa di Kumbulla sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra. Il portiere friulano è reattivo anche nel togliere il pallone dal possibile successivo tap-in di Verre che poi tocca la sfera con il braccio.

La ripresa

La gara stenta a decollare nella ripresa, fino a quando, intorno al 20', l'Udinese si accende in contropiede. Lasagna colpisce il palo e De Paul centra la rete prima che l'arbitro riveli la posizione di offside dell'attaccante bianconero spegnendo l'esultanza friulana. La squadra di casa prende coraggio nei propri mezzi e alza il baricentro dell'azione, rendendosi ancora pericolosa con un paio di conclusioni dello stesso Lasagna che non riesce ancora però a timbrare il cartellino dei marcatori. Il Verona dà l'impressione di fare fatica a uscire dalla propria metà campo ma quando alla mezz'ora accelera sulla fascia sinistra, l'Udinese corre un enorme rischio. Verre serve in area per Zaccagni. Nuytinck scivola e non riesce a intercettare la palla. Musso esce dai pali disturbando il neoentrato che fatica a girarsi e a trovare il tempo per il tiro, dando la possibilità alla difesa bianconera di schierarsi sulla linea e sventare il pericolo, con l'intervento decisivo dello stesso Nuytinck. È l'ultimo sobbalzo, poi il risultato non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il tabellino



Udinese: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (41' st Jajalo), Sema (33' st Ter Avest); Okaka, Lasagna. (88 Nicolas, 27 Perisan, 3 Samir, 11 Walace, 30 Nestorovski, 77 Zeegelaar, 91 Teodorczyk). All.: Gotti.



Verona: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre (36' st Stepinski), Pessina (26' st Zaccagni); Borini. (22 Berardi, 96 Radunovic, 7 Badu, 8 Eysseric, 15 Bocchetti, 23 Dimarco, 27 Dawidowicz, 29 Salcedo, 33 Empereur, 98 Adjapong). All.: Juric.



Arbitro: Abbattista di Bari.



Angoli: 9-7.



Recupero: 2' e 5'.



Ammoniti: Veloso, Lazovic, Troost-Ekong per gioco falloso.