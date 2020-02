Nella 24esima giornata di Serie A, la Juventus senza Ronaldo supera 2-0 il Brescia con le reti di Dybala e Cuadrado. Chiellini rientra dopo il lungo stop per infortunio (FOTO). Bianconeri sempre primi in classifica a 57 punti, Rondinelle al penultimo posto a quota 16 (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Splendida punizione di Dybala

Sarri concede un turno di riposo a Cristiano Ronaldo e schiera la coppia d'attacco Higuain-Dybala. Lopez propone in attacco Balotelli e Aye. A inizio gara, Alfonso viene subito chiamato in causa su un cross pericoloso di Bentancur. Al 10' il portiere delle Rondinelle è costretto a uscire per un colpo alla testa: al suo posto Andrenacci (classe 1995), al suo esordio in Serie A. I bianconeri ci provano con Cuadrado e Dybala, ma passano in vantaggio solo da calcio da fermo al 39'. Fallo a limite dell'area di Aye su Ramsey, doppia ammonizione ed espulsione. La splendida punizione di Dybala porta la Vecchia Signora sull'1-0. A fine primo tempo, altra doppia chance per gli uomini di Sarri: prima Higuain non trova lo specchio, poi Andrenacci si supera mandando sulla traversa il colpo di testa di Rugani.

Rientra Chiellini, Pjanic si fa male

La Juventus a inizio ripresa spinge per trovare il 2-0. Al 49' è Sabelli a salvare il risultato, respingendo sulla linea il diagonale a colpo sicuro di Higuain. Poco dopo Andrenacci blocca sicuro l'incornata di Bonucci. I bianconeri hanno il controllo del match ma non sfondano il muro delle Rondinelle. Ci riesce invece Cuadrado, che con un tocco sotto - su assist di Matuidi - supera il portiere delle Rondinelle (75'). Bentancur colpisce il palo esterno, Dybala la traversa. Sul finale si fanno vedere anche gli uomini di Lopez, con la bella conclusione di Ndoj che chiama Szczesny alla deviazione in corner (88'). Da segnalare il rientro di Chiellini dopo il lungo stop per infortunio (FOTO), ma anche il contemporaneo infortunio di Pjanic costretto a uscire al posto di Matuidi.

Il tabellino di Juventus-Brescia 2-0

Gol: 39' Dybala, 75' Cuadrado



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci (78' Chiellini), Alex Sandro; Ramsey (66' Pjanic, 73' Matuidi), Bentancur, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Dybala. All. Sarri



BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso (10' Andrenacci); Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason (80' Ndoj); Zmrhal (90' Skrabb); Balotelli, Ayé. All. Lopez



Ammoniti: Bonucci (J), Ayé (B), Higuain (J), Bentancur (J)



Espulsi: al 37' Ayé (B)