Nella 24esima giornata di Serie A, il Napoli vince a Cagliari con il gran gol di Mertens al 65'. I partenopei tornano alla vittoria dopo il ko casalingo contro il Lecce e salgono a 33 punti, superando i sardi a 32. L'ultima vittoria in campionato degli uomini di Maran risale al 2 dicembre 2019 contro la Sampdoria (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Poche emozioni nel primo tempo

In casa Cagliari, lo squalificato Nainggolan viene sostituito da Pereiro, che assiste la coppia d'attacco Joao Pedro e Simeone. Il Napoli propone il tridente formato da Callejon, Mertens ed Elmas; Insigne parte dalla panchina. Il primo tempo alla Sardegna Arena scorre senza grandi emozioni. Al 20' ci prova Pereiro a giro, Ospina senza problemi. Risponde il Napoli con Callejon, la cui conclusione viene deviata da Cragno in corner (26'). Si fa vedere anche Elmas con un rasoterra che non impensierisce l'estremo difensore rossoblù (36'). Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Illumina Mertens

Al rientro dagli spogliatoi, il Napoli spaventa il Cagliari con Zielinski, che da fuori area fa partire una conclusione potente ma non troppo angolata, Cragno si distende e devia (55'). I partenopei appaiono più reattivi, e al 65' trovano il gol del vantaggio con il gran tiro a giro di Mertens, che prima sbatte sul palo e poi si insacca. I sardi reagiscono con Pellegrini e Klavan, Ospina fa buona guardia. Alla Sardegna Arena finisce così: 0-1.

Il tabellino di Cagliari-Napoli 0-1

Gol: 65' Mertens

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz (70' Mattiello), Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini (83' Birsa), Ionita; Pereiro (67' Paloschi); Joao Pedro, Simeone. All. Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj (80' Mario Rui); Fabian Ruiz, Demme (61' Insigne), Zielinski; Callejon (67' Politano), Mertens, Elmas. All. Gattuso

Ammoniti: Joao Pedro (C), Walukiewicz (C), Nandez (C), Zielinski (N)