L'Atalanta vince 2-1 in rimonta contro la Roma nello scontro diretto per il quarto posto. I giallorossi riescono a trovare il vantaggio a ridosso dell'intervallo con Dzeko che approfitta di un errore di Palomino. Il difensore argentino si fa perdonare con la rete del pareggio ad inizio ripresa, prima del gol di Pasalic che regala la vittoria agli uomini di Gasperini (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Dzeko non perdona

La prima occasione della partita capita sui piedi di Gomez dopo appena 9 minuti di gioco. Il 'Papu' viene lanciato in porta e si ritrova da solo davanti a Pau Lopez: il portiere spagnolo lo ipnotizza evitando il gol al fantasista atalantino con un grande intervento. Al 20' la Roma si fa vedere dalle parti di Gollini: Perotti riceve da posizione defilata, si accentra e calcia senza però trovare lo specchio della porta. I padroni di casa aumentano la pressione offensiva nei minuti finali del primo tempo. Ilicic ci prova con un sinistro dal limite dell'area che si perde sul fondo. Toloi con una splendida rovesciata che esce di poco a lato. A pochi istanti dall'intervallo la Roma passa in vantaggio. Grave errore di Palomino che spalanca la porta davanti a Dzeko: il bosniaco non perdona e batte Gollini con un preciso piatto destro.

Palomino e Pasalic firmano la rimonta

L'Atalanta parte subito forte nella ripresa e trova subito il pareggio. Calcio d'angolo di Gomez: Djimsiti prolunga di testa per Palomino che sfugge alla marcatura di Spinazzola e insacca alle spalle di Pau Lopez. Il gol galvanizza i nerazzurri che continuano a spingere: Fazio è costretto a salvare sulla linea dopo una conclusione pericolosa di Hateboer. De Roon ci prova da fuori: palla deviata che termina in corner. Gasperini decide di sostituire Duvan Zapata con Pasalic: mossa che si rivela vincente. Appena entrato in campo, il croato viene servito in area da Gosens e lascia partire un destro a giro che si insacca sotto l'incrocio dei pali, completando la rimonta dei bergamaschi. A nulla valgono gli ingressi di Carles Perez, Villar e Veretout: la Roma esce sconfitta a Bergamo e vede salire a 6 i punti di vantaggio dell'Atalanta che consolida il quarto posto in classifica.

Il tabellino di Atalanta-Roma 2-1

Gol: 45' Dzeko (R), 50' Palomino (A), 59' Pasalic (A)

ATALANTA (3-4-3): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic (83' Malinovskyi), Zapata (59' Pasalic), Gomez (86' Muriel). All. Gasperini

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Mancini (68' Veretout); Kluivert (62' Carles Perez), Pellegrini, Mkhitaryan, Perotti (78' Villar); Dzeko. All. Fonseca

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Mancini (R), Mkhitaryan (R), Gosens (A), Fazio (R), Carles Perez (R), Djimsiti (A)