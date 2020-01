Missione Inter a Londra: nel mirino Eriksen e Giroud

Missione di mercato per l'Inter che cerca rinforzi per la sessione di gennaio. La meta scelta dal direttore sportivo Ausilio è Londra dove c'è stato un vero e proprio blitz. Le richieste di Antonio Conte sono molto chiare. Un attaccante esperto di riserva che possa dare fiato a Lukaku e Martinez. E un centrocampista che alzi il livello della mediana nerazzurra. I nomi sono chiari e sono quelli di Olivier Giroud del Chelsea e di Christian Eriksen, in scadenza di contratto con il Tottenham.

Giroud come vice Lukaku

A inizio stagione Conte avrebbe voluto Edin Dzeko poi si è "accontentato" delle alternative Politano ed Esposito dietro agli intoccabili Lukaku e Martinez. Adesso però Giroud è un nome che lo solletica e per il francese l'Inter è alla stretta finale. Fatto l'accordo col giocatore che è disposto a rinunciare a un milione nei due anni e mezzo di contratto. Resta da limare la richiesta del Chelsea che è di 5 milioni più uno di bonus; l'Inter non vuole andare oltre i 4.

Eriksen in arrivo

La presenza di Ausilio in Inghilterra è servita anche per portare avanti la trattativa con il Tottenham per l'arrivo già a gennaio a Milano di Christian Eriksen. Il ds ha di fatto certificato il benestare del centrocampista danese all'offerta contrattuale presentata al suo agente dall'Inter. L'Inter ha avanzato una prima offerta di 10 milioni, gli Spurs continuano a chiederne 20 per privarsi del giocatore che andrà in scadenza di contratto nel giugno 2020. Bisogna limare questa distanza: i nerazzurri non vorrebbero andare oltre i 15. Gli intermediari sono al lavoro per provare a ridurre questa forbice.