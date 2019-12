Nella 17esima giornata di Serie A, l'Udinese vince in casa contro il Cagliari 2-1. Dopo l'iniziale vantaggio di De Paul (39') Joao Pedro trova il pareggio sul finale di gara (84'), vanificato dal gol di Fofana un minuto dopo. Sono tre punti preziosi per i friulani, che salgono a quota 18. I sardi rimangono fermi a 29, ma scendono a -6 dalla Roma quarta, che ha piegato 4-1 la Fiorentina. (TUTTI I GOL DELLA SERIE A).

Palo di Nainggolan, rete di De Paul

L'Udinese si presenta al proprio pubblico con Okaka e Lasagna, mentre il Cagliari risponde con il tridente formato da Nainggolan, Joao Pedro e Simeone. Dopo un inizio equilibrato, il match prende vita con un'occasione per parte: al 19' proprio Lasagna, in contropiede, vince il duello con Klavan e lascia partire un tiro potente ma alto; poco dopo si scatena Nainggolan. Il belga ex Inter prima manda fuori di poco con un pregevole esterno destro, poi colpisce il palo sul rinvio sbagliato di Musso, rimasto immobile nell'occasione. Nel finale di tempo i bianconeri tornano a premere con convinzione, e passano in vantaggio al 39' con un gran gol di De Paul: l'argentino, servito da Fofana, scavalca Rafael con un morbido interno destro.

Botta e risposta Joao Pedro-Fofana

Nella ripresa, la squadra ospite si getta in avanti alla ricerca del pareggio, ma è l'Udinese ad avere le chance migliori per il doppio vantaggio. Sema e Mandragora spaventano il Cagliari, che comunque tiene e anzi sfiora l'1-1 con Joao Pedro, che non riesce a indirizzare da pochi passi; Musso è comunque attento e allontana la sfera. Poi è il turno di Okaka, che si fa murare il tiro dopo un bello scambio con Fofana. Joao Pedro, dopo aver sparato alto da ottima posizione, pareggia i conti (84') con una bella girata in area, ma non passa nemmeno un minuto che Fofana trova il gol bucando Rafael da pochi passi. Cigarini e Cerri cercano di reagire ma le loro conclusioni sono fuori misura, poi Pisacane allarga troppo il gomito e viene espulso per doppia ammonizione. Il risultato non cambia più: alla Dacia Arena è 2-1.

Il tabellino di Udinese-Cagliari 2-1

Gol: 39' De Paul, 84' Joao Pedro (C), 85' Fofana (U)

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (70' Jajalo), Sema (66' ter Avest); Okaka, Lasagna (80' Pussetto). All. Gotti

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis (46' Pellegrini); Ionita, Cigarini, Rog (81' Ragatzu); Nainggolan; Joao Pedro, Simeone (60' Cerri). All. Maran

Ammoniti: Rog (C), Mandragora (U), De Maio (U), Okaka (U)

Espulso Pisacane (C) al 92' per somma di ammonizioni