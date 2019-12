Francesca Schiavone: "Ho avuto un tumore ma l'ho sconfitto". VIDEO

"Vi racconto cosa è successo in questi ultimi 7 mesi, mi hanno diagnosticato un tumore maligno". L'ex tennista Francesca Schiavone (LA CARRIERA), vincitrice del Roland Garros nel 2010, ha annunciato via social di aver combattuto e sconfitto la malattia.

"Battaglia vinta e oggi vivo di felicità"

"E' stata la lotta più dura, in assoluto, che abbia mai affrontato - ha aggiunto Schiavone in un video su Instagram - e la cosa più bella è stata che sono riuscita a vincere questa battaglia. Quando me l'hanno detto, qualche giorno fa, sono esplosa dalla felicità. Anche oggi vivo di felicità. Sono già pronta ad affrontare nuovi progetti che avevo ma non potevo realizzare. Ci rivedremo presto, felice di quello che sono oggi".

La carriera di Francesca Schiavone

Francesca Schiavone nata a Milano, nel 1980, è passata alla storia per essere stata la prima italiana a conquistare un torneo del Grande Slam. Nel 2010 si è imposta sulla terra rossa di Parigi. Un anno dopo è arrivata in finale, sempre al Roland Garros, ma non è riuscita a bissare il trionfo. Nel gennaio 2011 ha raggiunto la posizione n. 4 della classifica Wta, la più alta finora per una tennista italiana. Ha anche vinto la Fed Cup per tre volte con la nazionale italiana nel 2006, nel 2009 e nel 2010. Si è ritirata nel settembre del 2018.