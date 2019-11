Marc Marquez chiude in bellezza un Mondiale trionfale e vince anche il Gp di Valencia, ultima gara della stagione. Per lo spagnolo è la 12esima vittoria in questo campionato, dominato e conquistato con quattro gare di anticipo (TUTTE LE FOTO DI MARQUEZ). Sul podio di Valencia salgono anche Fabio Quartararo e Jack Miller. Quarto Andrea Dovizioso, ottava posizione per Valentino Rossi. Il Gp di Valencia è stata l'ultima gara della carriera per Jorge Lorenzo, che ha annunciato il ritiro a fine stagione (LE FOTO DELLA SUA CARRIERA).

Il racconto della gara

Tutto invariato dopo la partenza con la prima fila che resta intatta: Quartararo davanti a tutti, poi Marquez e Miller. Il campione del mondo passa poi in seconda posizione. Nel corso dell’ottavo giro Marquez conquista anche la testa della corsa dopo un botta e risposta con Quartararo. Da qui in poi è una corsa in solitaria per Marquez, che non lascia più la testa della corsa fino al traguardo. Insieme a lui sul podio Quartararo e Miller. Prove opache per Dovizioso, mai in lotta per la vittoria, e per Rossi, che chiude in ottava posizione (I PILOTI DEL MOTOMONDIALE - LA STORIA DELLA MOTOGP).

Brutto incidente per Zarco

Nel corso della gara anche un brutto incidente per Zarco (VIDEO). Il pilota francese era scivolato in curva e appena rialzatosi è stato letteralmente falciato dalla moto di Lecuona, anche lui caduto nel frattempo nella stessa curva. Zarco, colpito in pieno, ha sbattuto violentemente a terra dopo una piroetta ed è stato trasportato per un controllo al Centro Medico. Per Zarco le analisi hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra.