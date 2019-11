Max Verstappen su Red Bull ha conquistato la pole position nel Gp di Formula 1 a Interlagos, in Brasile, ventesimo gran premio della stagione (IL RACCONTO DELLE QUALIFICHE). Il pilota olandese partirà quindi davanti a tutti nel penultimo GP del 2019, che andrà in onda in diretta domenica 17 novembre alle 18.10 su Sky Sport F1 (canale 207). Nel Q3, la fase finale e decisiva delle qualifiche, dietro di lui si sono piazzati Sebastian Vettel su Ferrari e Lewis Hamilton su Mercedes. Quarto Leclerc ma il monegasco avrà 10 posizioni di penalità in griglia per una modifica della Power Unit, danneggiata nel precedente Gp. Quindi partirà in 14esima posizione.

La corsa per il titolo è già terminata visto che nello scorso Gp di Austin, negli Usa, nonostante la vittoria di Bottas, è arrivata la conquista matematica del mondiale per Lewis Hamilton (HAMILTON CAMPIONE DEL MONDO: TUTTE LE SUE FOTO - ECCO I PILOTI DELLA STAGIONE 2019).

Verstappen il migliore anche in Q1 e Q2

Nel Q2, sempre Verstappen aveva stabilito il miglior tempo in pista. Leclerc secondo, terzo Vettel. Poi Hamilton e Albon. Gli eliminati in questa fase sono stati Norris, Ricciardo, Giovinazzi, Hulkenberg e Perez. Anche poco prima, nelle Q1 di qualifiche, era stato Verstappen a realizzare il miglior tempo. Gli eliminati in questa prima fase sono stati Kvyat, Stroll, Russell, Kubica e Sainz (TUTTI I VINCITORI DEL MONDIALE DI F1).

Terze libere ad Hamilton

A inizio giornata, nelle terze prove libere era stato Lewis Hamilton il più veloce in pista. Il pilota della Mercedes, col tempo di 1'08''320, aveva preceduto di 26 millesimi la Red Bull dell'olandese Verstappen e di circa tre decimi le Ferrari di Leclerc e Vettel.