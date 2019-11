La grande festa di Lewis Hamilton arriva ad Austin in Texas. Sesto titolo mondiale per il campione britannico, ormai padrone della Formula 1 dei tempi moderni. Una pista che ha costretto agli straordinari i pneumatici e che ha arricchito di emozioni gli appassionati. Una sfida tutta Mercedes con Bottas che ha sfruttato la pole ed Hamilton più bravi a sfruttare le gomme. Il terzo incomodo è stato Verstappen che alla fine però si è fermato sul gradino più basso del podio. Mai in lotta per i primi tre posti Leclerc, condizionato da un pit stop troppo prolungato al ventunesimo giro. Ancora peggiore la gara di Vettel, partito secondo, ma costretto a fermarsi già all’ottavo giro per la rottura di una sospensione. Lewis Hamilton: tutte le foto del pilota F1 della Mercedes