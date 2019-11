Fabio Fognini e Flavia Pennetta aspettano il loro secondo figlio. Anzi, come ha rivelato il tennista ligure, questa volta si tratta di una bambina. Dopo Federico, nato nel maggio 2017, la coppia avrà quindi una secondogenita. Ospite in una trasmissione, Fognini ha rivelato il sesso della figlia: “Aspettiamo una femminuccia. Non abbiamo ancora deciso il nome ma sicuramente inizierà con la F, come tutti noi in famiglia. È un obbligo, se no mio papà si arrabbia. Speriamo che vada tutto bene, questa è la cosa più importante”.

Il nome inizierà con la lettera F

In realtà già alcuni mesi fa Fognini sui social aveva anticipato l’idea del nome con la lettera F. In estate aveva confermato la notizia della gravidanza della moglie e aveva scritto: “In quattro sarà ancora più bello”, aggiungendo l’hashtag #FFFF.

Fognini non vorrebbe che il figlio facesse il tennista

Fognini e la Pennetta sono sposati dal 2016 e hanno un figlio di due anni, Federico. Entrambi sono diventati grandi giocatori di tennis eppure Fabio non vorrebbe che il figlio seguisse le sue orme: “Deve fare quello che vuole, lo sport che desidera, ma nel tennis si soffre troppo perché è molto emotivo. Poi, sei sempre solo. C'è lo staff, c'è il coach, ma di fatto sei solo e lontano dagli amici e dalla famiglia. E' uno sport bellissimo e difficilissimo e bisogna fare tanti sacrifici. Deciderà lui ma io da papà la racchetta dalla mano gliela vorrei togliere”.