Valtteri Bottas, su Mercedes, ha vinto il Gran premio del Giappone, la 17esima prova del mondiale di Formula 1. A Suzuka, il finlandese ha preceduto Sebastian Vettel su Ferrari, che era partito dalla pole position, e il compagno di squadra Lewis Hamilton (FOTO). In quarta posizione Albon (Red Bull), poi Sainz (McLaren) e Leclerc (Ferrari) che era partito dal secondo posto.

Alla Mercedes il titolo Costruttori

Dopo aver conquistato la pole nelle qualifiche prima della gara, Vettel ha sbagliato la partenza e ha ceduto così la leadership a Bottas che ha vinto anche la sfida con Hamilton. Il risultato di oggi ha consegnato il sesto titolo Costruttori consecutivo alla Mercedes, con quattro gare di anticipo sulla conclusione della stagione. Quella di Suzuka, per Bottas è la terza vittoria stagionale. A punti oggi sono andati anche Daniel Ricciardo, settimo con la Renault, Pierre Gasly, ottavo su Toro Rosso, Nick Hulkenberg, nono con la Renault e Lance Stroll, decimo con la Racin Point.

Vettel: "Al via ho perso l'attimo, errore mio"

"Ho fatto un errore alla partenza, ho perso l'attimo, quindi non sono contento del mio inizio di gara, ma tutto il resto è andato bene, mancava solo un po' di ritmo", ha spiegato Vettel sulla sua prestazione. "La Mercedes aveva più ritmo rispetto a noi, era difficile - ha aggiunto il tedesco della Ferrari -, e Bottas stava volando".

Domenica anomala per la F1

Questa è stata una domenica anomala per la Formula 1. I piloti hanno infatti disputato sia le qualifiche che la gara, a distanza ravvicinata, nella stessa giornata. Il cambio di programma è arrivato per via del tifone Hagibis che ha causato morti e gravi danni in Giappone e ha determinato lo stop per tutta la giornata di sabato nella F1.

