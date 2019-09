All'ospedale Georges Pompidou di Parigi sarebbe cominciata la terapia "top secret" per Michael Schumacher, un composto di cellule staminali preparato dal professor Philippe Menaschè, "pioniere nella terapia cellulare per il trattamento dell'insufficienza cardiaca".

Secondo indiscrezioni pubblicate dal giornale francese le Parisien, l'ex pilota di Formula 1, ferito gravemente in un incidente di sci nel 2013, sarebbe arrivato in ospedale nel pomeriggio di ieri a bordo di un'ambulanza con targa svizzera per essere registrato poi sotto falso nome.

Il silenzio dell'entourage del campione e il trattamento a base di staminali

Nessun commento in merito è arrivato dall’entourage del sette volte campione del mondo di Formula 1. Secondo le informazioni del quotidiano francese, Schumacher si troverebbe nell'unità di monitoraggio continuo del reparto di chirurgia cardiovascolare del professor Menasché, per essere sottoposto a un trattamento che "beneficia di infusioni di cellule staminali diffuse nell'organismo per ottenere un'azione antinfiammatoria sistemica".

Data ultima modifica 10 settembre 2019 ore 13:00