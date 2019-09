Leclerc conquista la prima vittoria in carriera e suggella un ottimo weekend Ferrari a Spa-Francorchamps aggiudicandosi il Gp del Belgio (il primo successo stagionale per la Rossa). Una gara condotta in testa praticamente dall'inizio alla fine, tenendo a distanza la Mercedes di Hamilton. Buona anche la prova di Vettel, che si è messo a disposizione del compagno e ha chiuso in quarta posizione alle spalle dell'altra Mercedes di Bottas. (GUARDA LE FOTO DELLA GARA)

L'omaggio a Anthoine Hubert

A Spa-Francorchamps la partenza è stata preceduta dal commosso saluto che il circo della Formula 1 ha riservato ad Anthoine Hubert, il giovane pilota deceduto ieri nel corso della gara di Formula 2 sul circuito belga. Omaggio ripetuto al giro 19, il numero di gara dello sfortunato francese e alla fine da Leclerc che ha dedicato il successo al connazionale e amico.

Subito emozioni alla partenza

Pronti, via e arrivano le emozioni: Leclerc parte bene, mentre Hamilton infila Vettel, bravissimo a riprendersi la seconda posizione nel primo rettilineo e rimettersi alle spalle il pilota della Mercedes. Peggio va a Verstappen, invece, che finisce subito la sua gara contro le protezioni e manda in pista la safety car. Ripresa regolarmente la corsa, Hamilton spinge e riduce le distanze con Vettel che perde via via terreno con il compagno di squadra che comanda dettando il ritmo.

Doppio duello Ferrari-Mercedes, la spunta Leclerc

Il tedesco della Ferrari si ferma ai box al 16esimo giro e rientra in quinta posizione alle spalle di Norris della McLaren e fa registrare subito il giro più veloce. Al 22esimo giro tocca al leader della gara Leclerc fermarsi per il cambio gomme, lasciando spazio in testa a Hamilton. Leadership che dura però un solo giro visto che il britannico passa ai con l’altra Mercedes di Bottas. In casa Ferrari, Vettel che aveva occupato la prima posizione fa gioco di squadra e fa tornare in testa Leclerc. Al 32esimo giro Hamilton passa Vettel che era riuscito a tenere alle spalle il campione del Mondo fino a quel momento permettendo a Leclerc di allungare. Anche Bottas approfittando del secondo pit stop del tedesco lo passa. In testa intanto tiene la Ferrari di Leclerc malgrado la caccia delle rivali Mercedes che questa volta devono inchinarsi alla ritrovata vena del Cavallino in terra belga che oltre al primo successo personale del francese e stagionale di scuderia accoglie con soddisfazione la quarta piazza di Vettel.