Formula 2, spaventoso incidente a Spa: muore il pilota Anthoine Hubert

Il pilota della Formula 2 Anthoine Hubert è morto dopo un bruttissimo incidente che ha coinvolto tre vetture nella prova di categoria sul circuito di Spa-Francorchamps, in Belgio, che si svolge a margine del Gran Premio di Formula 1. Il pilota francese avrebbe compiuto a breve 23 anni. Vengono definite “stabili” invece, come riporta il comunicato ufficiale della Fia (Federazione automobilistica internazionale) che ha annunciato il decesso di Hubert, le condizioni dello statunitense Juan Manuel Correa: come riporta Sky Sport, il pilota non è ancora fuori pericolo, ma è cosciente. Ha gravi infortuni alle gambe ed è stato trasportato in elicottero al vicino ospedale di Liegi. Il terzo pilota coinvolto, Marino Sato, avrebbe riportato ferite più lievi (L'APPROFONDIMENTO SU SKY SPORT).

La dinamica

Durante il secondo giro, la monoposto di Hubert si è scontrata con quella del giapponese Marino Sato e dello statunitense Juan Manuel Correa dopo la salita dell'Eau Rouge, una curva molto veloce, con un impatto fortissimo che ha praticamente distrutto le vetture. La monoposto di Hubert si è rovesciata più volte ed era stata tranciata nell'incidente. La gara è stata immediatamente interrotta per consentire i soccorsi. Correa è stato portato in ospedale con fratture alle gambe mentre Sato sarebbe apparso in condizioni migliori. Per il 22enne Hubert, invece, non c'è stato nulla da fare.

Data ultima modifica 31 agosto 2019 ore 19:33