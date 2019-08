È morta dopo una lunga lotta contro la leucemia Federica De Biasi, pallavolista che ha militato nella prima squadra di Fratte e poi nel Volley Loreggia. La ragazza, 32enne, era malata da cinque anni. Per tutti era “Chicca” e viveva in provincia di Padova, a Santa Giustina in Colle. A dare la notizia della sua scomparsa, avvenuta il 2 agosto, è stato il Mattino di Padova. Federica lascia i genitori Maria Rosa e Gastone e le tre sorelle Valeria, Greta e Aurora.

Il cordoglio delle sue ex squadre

Entrambe le squadre dove ha giocato Federica hanno voluto salutare la ragazza attraverso i rispettivi siti ufficiali. “È con grande dolore che annunciamo la morte di Federica De Biasi. Federica ha giocato col Volley Loreggia come palleggiatrice della prima squadra negli anni dal 2009-2010 al 2014-2015. Lascia in tutti noi un grande vuoto e un grande dispiacere per questa morte prematura. Ciao Federica, riposa in pace”, ha scritto il Loreggia Volley. “Vogliamo ricordarti così: con la grinta dipinta sul viso, con la passione negli occhi e con un sorriso magari stanco, ma orgoglioso, al termine di una partita. Anche se è stata quella decisiva. Buon viaggio, Federica”, scrive invece l’AltaFratte che “porge le più sincere e sentite condoglianze alla famiglia De Biasi, e soprattutto alla 'nostra' Greta, in questo momento di dolore indescrivibile e si stringe in un grande e affettuoso abbraccio”.