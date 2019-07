A Wimbledon trionfa Halep, Serena Williams battuta in due set

Simona Halep batte Serena Williams 6-2, 6-2 e per la prima volta nella sua carriera è regina a Wimbledon. La tennista, n. 7 al mondo, è la prima romena nella storia a vincere gli Championships. Per lei è il secondo trionfo in uno Slam, dopo la vittoria agli Open di Francia 2018. L’americana, n. 11 del ranking Wta, rimane invece ferma a 23 titoli del Grande Slam (di cui 7 a Wimbledon) e non riesce nell’impresa di raggiungere l’australiana Margaret Smith Court, in testa con 24. Wimbledon, Meghan e Kate assistono alla finale femminile. FOTO