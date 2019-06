Europei Under 21: Francia-Romania 0-0, Italia fuori dal torneo

L'Italia under 21 è fuori dagli Europei. Nell'ultimo match del girone C del torneo giocato al Manuzzi di Cesena, Francia e Romania non sono andate oltre lo 0-0. Un risultato che condanna gli Azzurrini di Di Biagio all'eliminazione. Il pari consente invece di passare il turno ed accedere alle semifinali sia alla Romania, da prima del girone, che alla Francia come migliore seconda. I transalpini tolgono così l'ultimo posto utile all'Italia (LA CRONACA DELLA PARTITA SU SKY SPORT).

Pari senza emozioni

Quella che si è giocata al Dino Manuzzi di Cesena è stata una partita priva di emozioni. Zero tiri in porta totali per quasi un'ora di gioco sono il sintomo principale che francesi e romeni non hanno tanta intenzione di farsi male, consapevoli che un pareggio va bene ad entrambi. Leggermente meglio la Romania nel primo tempo, con qualche pericolo portato invano verso la porta bleus.

Le semifinali dell'Europeo

Nella ripresa Francia più gagliarda ma una grande occasione capita al 67' sui piedi di Puscas, che controlla male a tu per tu con Bernardoni gettando al vento la palla gol per il vantaggio romeno. La Romania ci riprova anche nel finale con il colpo di testa di Rus, deviato in corner da Tousart appostato in traiettoria. Prima del triplice fischio non succede più nulla. Francia e Romania avanzano insieme e affronteranno rispettivamente Spagna e Germania nelle due semifinali.