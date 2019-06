Tornano in campo le azzurre, dopo la vittoria di domenica contro l’Australia grazie al gol di Bonansea al 95esimo. Domani, venerdì 14 giugno, appuntamento su Sky Sport Mondiali con Giamaica-Italia, il secondo impegno nel girone per la Nazionale di Milena Bertolini. Le azzurre scenderanno in campo a Reims alle ore 18.

Bartolini: "Questa partita è la più difficile"

"Le ragazze hanno assorbito tutti gli aspetti positivi di quanto è successo e sono felici, ma l'obiettivo nostro è passare il turno e quindi sono tutte molto concentrate". Così Milena Bartolini racconta le emozioni della sua Italia alla vigilia della seconda sfida dei mondiali femminili di calcio. "Questa partita è la più difficile, e in più può avere tante insidie - dice la ct in conferenza stampa - Perché loro non hanno il blasone dell'Australia, sono in quarta fascia e possono trarre in inganno".

Appuntamento alle 17.30 su Sky Sport

Alessia Tarquinio condurrà il pre e post partita alle 17.30 e alle 20. In studio insieme a lei, Cecilia Salvai, Elisabetta Bavagnoli, Gaia Brunelli e Martina Angelini. La telecronaca, inoltre, sarà affidata ad Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Carolina Morace. Inviata a bordo campo Giorgia Cenni.

Il 18 giugno le Azzurre sfideranno il Brasile

Dopo la partita di domani contro la Giamaica, la Nazionale femminile incontrerà il Brasile martedì 18 giugno alle 21.