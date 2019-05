Il Napoli vince 2-1 in trasferta al Mazza contro la Spal, nel match domenicale delle 18 della 36esima giornata di Serie A. Primo tempo senza reti con gli ospiti più volte pericolosi. Nella ripresa la sblocca Allan, nel finale i padroni di casa pareggiano con un rigore di Petagna ma Mario Rui regala i tre punti ai suoi (IL RACCONTO DELLA PARTITA). Con questo risultato, la squadra di Ancelotti sale a 76 punti e consolida il suo secondo posto ormai già matematicamente certo mentre i ragazzi di Semplici restano a 42 punti, con la salvezza aritmetica già in tasca (RISULTATI E CALENDARIO - LA CLASSIFICA - GLI HIGHLIGHTS).

Primo tempo senza reti

Allo stadio Mazza parte forte il Napoli, ormai certo del secondo posto in campionato. Al quinto minuto doppia palla gol per Milik: il polacco riceve in area e colpisce il palo, sulla ribattuta calcia ancora e Viviano chiude in corner. Al 19esimo, angolo di Callejon e di testa spizza Koulibaly. Alle sue spalle Milik sembra pronto a mettere in rete, ma Bonifazi lo anticipa e salva. Altra occasione per i partenopei al minuto 32 quando Younes scambia al limite con Zielinski, entra in area con uno slalom e conclude di destro: palla larga di un soffio. Nel finale di tempo ancora Milik protagonista: Allan lo serve sulla destra, il bomber tira col mancino diretto sul secondo palo ma la palla va larga e il primo tempo si chiude senza reti.

Secondo tempo: gol di Allan, Petagna e Mario Rui

La ripresa si apre con il vantaggio del Napoli: Younes trova Allan che con un destro a giro sul secondo palo batte Viviano. La Spal si fa viva in attacco al minuto 62 con un colpo di testa di Floccari che esce di poco a lato. Altra palla gol per i padroni di casa al 75esimo con un tiro di Antenucci dal limite: Meret para. Un minuto dopo gol annullato alla Spal: scatto in profondità di Antenucci che serve Floccari che segna a porta vuota. Il Var conferma il fuorigioco già segnalato dal guardalinee subito dopo la rete. Nel finale assedio della Spal: occasione per Antenucci ma c’era fuorigioco, poi grande parata di Meret su Floccari. All’83esimo poi, sempre Floccari viene steso in area da Luperto ed è rigore. Dal dischetto Petagna non sbaglia e pareggia. A due minuti dalla fine Napoli di nuovo avanti: Mario Rui scambia con Callejon al limite: tiro violento del terzino portoghese che si infila sotto la traversa sul primo palo. È il gol che decide la sfida e regala tre punti al Napoli.