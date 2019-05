È di Valtteri Bottas su Mercedes la pole position nel Gp di Spagna, quinta prova del Mondiale di Formula 1, in programma domani sul circuito di Barcellona. Il pilota finlandese, alla terza pole consecutiva, avrà al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Lewis Hamilton (LE QUALIFICHE). Seconda fila per la Ferrari di Sebastian Vettel e per Max Verstappen con la Red Bull. Quinto tempo per Charles Leclerc con l'altra Ferrari.

Record della pista per Bottas

Bottas ha ottenuto il nuovo record della pista in 1:15.406, con 6 decimi di distacco a Hamilton. La Ferrari, nonostante i nuovi aggiornamenti, non è stata abbastanza veloce da impensierire i rivali. Vettel ottiene un’altra seconda fila, dove scatterà con la Red Bull di Verstappen. Mentre Leclerc, dopo un errore e forse un fondo danneggiato per l'impatto con un cordolo, ha limitato i danni e partirà dalla terza fila.