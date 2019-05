È il Barcellona a vincere l’andata della seconda semifinale di Champions League. Al Camp Nou, non basta un ottimo Liverpool che esce sconfitto per 3-0: Suarez nel primo tempo (gol dell’ex per lui) e una doppietta di Messi (LA FOTOSTORY DEL CAMPIONE) nel secondo regalano il successo a Valverde. Per i Reds sarà necessaria un’impresa ad Anfield nella gara di ritorno in programma il prossimo 7 maggio. (LA CRONACA DELLA PARTITA - ARRESTATI SEI HOOLIGANS PRIMA DEL MATCH)

Primo tempo: si sblocca Suarez, Barça avanti 1-0

Ritmi altissimi fin dall'inizio del match. La prima chance è del Barcellona al 3' con Rakitic che dopo uno scambio con Coutinho fallisce l'assist decisivo per Vidal. Dal conseguente calcio d'angolo ci prova Suarez che di testa manda sull'esterno della rete. Al 12' lampo di Leo Messi: l'argentino, servito dalla sinistra, calcia all'altezza del dischetto ma viene stoppato dalla difesa avversaria, nel prosieguo dell'azione c'è un presunto fallo di mano di Matip, ma per l'arbitro (e per il Var) è tutto ok. Al 23' primo cambio, forzato, per il Liverpool: si fa male Keita e al suo posto entra capitan Henderson, escluso a sorpresa dalla formazione iniziale. Al 26' si sblocca il match e lo fa il Barcellona con Luis Suarez su assist di Jordi Alba. Per l'uruguagio finisce così un digiuno che durava dall'inizio della competizione. Risponde il Liverpool al 34': suggerimento di Henderson dalla trequarti per Mané, il senegalese sbuca tra i centrali del Barça ma conclude male a pochi passi da Ter Stegen. Nel finale della prima frazione, un nervosismo tra Milner e Messi: l'arbitro Kuipers riporta la calma.

Secondo tempo: Messi show, Liverpool schiantato

Dopo l’intervallo, parte forte il Liverpool che sfiora il pari già al 46’ con Milner. Il destro dell’inglese è ben parato da Ter Stegen che si allunga sulla sinistra e manda in calcio d’angolo. Al 52’ sono ancora i Reds ad andare vicini al gol dell’1-1, questa volta con Salah il cui sinistro viene parato, ancora una volta, dal portiere tedesco dei padroni di casa. Dopo qualche minuto, terza chiara occasione del secondo tempo per gli ospiti, la seconda per James Milner. Anche in questo caso, però, è Ter Stegen che vince il duello e para la conclusione del numero 7 avversario. Al 63’ si svegliano i catalani: Messi serve Vidal in area, il cileno controlla la sfera ma al posto di calciare tenta l’assist per Suarez consentendo così il recupero della difesa avversaria. Domina il Liverpool ma segna il Barcellona: al 75’ arriva il raddoppio dei blaugrana con Leo Messi. L’argentino è bravo a sfruttare il rimpallo sulla traversa del tiro di Suarez e deposita a porta vuota. Non si tratta l’ultima perla del fuoriclasse di Rosario: all’82’ è ancora il 10 ad andare a segno, questa volta con un calcio di punizione all’incrocio dei pali. Sul 3-0, occasione d’oro per il Liverpool ma Salah fallisce da pochi passi colpendo il palo. Nel finale ci provano i Reds alla ricerca del 3-1 che renderebbe meno complicata la rimonta ad Anfield ma è il Barça a sfiorare il 4-0 in contropiede.