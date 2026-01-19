Dal 16 al 20 di gennaio a Milano è di scena la moda maschile e le collezioni per l'Autunno/Inverno 2026-2027 dei maggiori marchi internazionali presenti nel calendario della Milano Fashion Week.

Nella giornata di apertura della Settimana della Moda, Dsquared2 ha portato in passerella una collezione fortemente ispirata dalle atmosfere dei Giochi Olimpici di Milano Cortina, al cui inizio manca sempre meno. I nuovi look sono una vera e propria celebrazione della stagione fredda.



Uniscono stile, performance e tecnicità anche le nuove proposte di K-Way, brand che la montagna ce l'ha nel DNA. K-Way porta i consumatori all'aperto da sempre e questa volta li porta in alta quota, in montagna e sulle piste.

"Ci piace sempre dare il nostro stile, cioè lo stile di K-Way, a tutti i prodotti che il marchio va a sviluppare, che sia in montagna, in città, o al mare", dicono i rappresentanti del marchio ai microfoni di Nicoletta Di Feo per Sky TG24. "Questa collezione ha proprio quelle caratteristiche di prodotto che si possono trovare anche nei capi che non sono da montagna".

Al Basic Village, accanto alla linea action tecnica e performante, anche i capi dedicati allo snowboard, in partnership con il campione del mondo Scotty James, nuovo brand ambassador del brand.





Emporio Armani propone un'immersione anticipata nell'atmosfera di Milano Cortina. Alla serata evento nello store di Via Manzoni, ci sono sia personaggi del mondo dello spettacolo che volti dello sport.

Il brand, partner della Fondazione Milano Cortina 2026, Official Outfitter dell'Italian Team ma anche Olympic and Paralympic High World Partner, ha dato il via ad una serie di inziative per accompagnare la città ai Giochi Olimpici.

Si parte con un'esperienza immersiva dentro e fuori lo store, con la presentazione in anteprima della nuova campagna video dedicata agli atleti olimpici e paralimpici del Team Italia. Sofia Goggia è protagonista della campagna eyewear. La serata è proseguita con una performance live, una mini sfilata sulle scale mobili e il DJ set di Shablo.