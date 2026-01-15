Pitti Uomo 2026, le collezioni di Stefano Ricci e Herno

Tra le proposte della moda maschile per la prossima stagione Autunno-Inverno 2026-2027 esposte a Pitti Uomo 109, edizione in corso dal 13 gennaio, che chiuderà i battenti venerdì 16 gennaio, spicca la nuova collezione di Stefano Ricci, brand Made In Italy presente in tutto il mondo con le sue boutique, nato a Firenze oltre cinquant'anni fa.

Per l'Autunno-Inverno 2026 l'spirazione viene da lontano, dalla Terra del Fuoco. Lo spirito del viaggio in terre remote contamina tutte le creazioni, da quelle formali ed eleganti a quelle dal carattere più sportivo, accomunate da un'idea di lusso senza tempo.

Il brand ha investito nuove risorse nella produzione interna di componenti come fibbie e minuterie metalliche, da questo momento realizzate in azienda in una nuova realtà fiorentina di 900 metri.

L'idea di fondo è quella di conservare la qualità assoluta del prodotto perfezionando la formazione degli artigiani della scuola interna, attraverso i quali tramandare i segreti della sartoria, della pelletteria e dell'oreficeria.



La nuova collezione di Herno, brand Made in Italy fondato da Giuseppe Marenzi, oggi di proprietà del figlio Claudio, è completa di ogni tipo di prodotto.

Ai tradizionali capispalla si affiancano maglieria e pantaloni, capi realizzati in materiali leggerissimi o con tessuti pregiati.



Per la prossima stagione Herno propone il piumino, un elemento di rottura, un ritorno ma anche una provocazione, dal momento che il mercato e gli studi di settore ritengono che la giacca imbottita sia un po' in calo.

Il brand ha ripreso la giacca di piuma, forte di una tradizione ventennale, realizzandola in una gamma di colori forti ma non accesi, una serie di proposte dalle nuance polverose che piaceranno ai consumatori tra i quali permane un desiderio di calore, comfort e qualità.



