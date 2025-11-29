Milan Games Week, videogame, giochi e fumetti a Fiera Milano

Dal 28 al 30 novembre, gli spazi di Fiera Milano a Rho ospitano il grande evento di cultura pop, tra ospiti internazionali, anteprime e tante occasioni per giocare i propri titoli preferiti e incontrare i grandi nomi del fumetto italiano e mondiale

La nuova edizione della Milan Games Week – Cartoomix si è aperta venerdì 28 novembre alla Fiera Milano di Rho. Tre giorni di appuntamenti tra videogame, giochi di ruolo e da tavolo, collezionabili, fumetti e animazioni con grandi ospiti internazionali.

Le star dei videogame

Dagli attori che hanno segnato l’immaginario con videogiochi iconici, come Troy Baker, che ha interpretato Joel in The Last of Us, e Rob Wiethoff e Roger Clark, interpreti di John Marston e Arthur Morgan nella saga di Red Dead Redemption. Lato gaming, diverse le novità presentate da Nintendo, che insieme ai grandi classici e ai nuovi giochi come Donkey Kong Bananza e Mario Kart World ha portato in anteprima Metroid Prime 4: Beyond.

Le novità dei collezionabili

Spazio anche ai collezionabili, con lo spazio riservato da eBay al mondo delle trading card e del collezionismo e con le novità TOPPS, che ha lanciato la nuovissima linea Match Attax 25/26 dedicata alle tre competizioni UEFA 2025/2026: Champions League, Europa League e Conference League, dando anche la personalità ai visitatori di realizzare la propria card personalizzata.

Gli ospiti lato fumetto

Lato fumetto, gli ospiti internazionali principali portano i nomi di Brian Michael Bendis (Mirage Comics), co-creatore del personaggio di Miles Morales e grande sceneggiatore della storia Marvel; C.B. Cebulski, caporedattore Marvel Comics; gli autori del manga dei Pokemon Hidenori Kusaka e Satoshi Yamamoto; la superstar del fumetto internazionale Peach Momoko. Tante star da incontrare, tanti giochi da giocare, tante anteprime da gustare per gli amanti della cultura pop in tutti i suoi aspetti.

Come è cambiata la Games Week

“La Milan Games Week è diventata un festival dell’entertainment e della pop culture ospitata da un quartiere fieristico - Fabrizio Savorani, direttore artistico di mgw&cmx -. Non è più in un contesto fieristico internazionale dedicato all’industria ma una festa per il pubblico e un evento di intrattenimento immersivo”,

“Il festival si è arricchito di tanti contenuti e l’unione con Cartoomix è il coronamento di un progetto strategico. I contenuti di Milan Games Week e Cartoomix coprono tutte le arti creative, tutto quanto oggi è intrattenimento popolare”, aggiunge Savorani. “Quest’anno abbiamo alzato ancora più l’asticella e l’anno prossimo dobbiamo fare di più. Faremo di più”.