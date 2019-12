Sofia Tornambene è la vincitrice di X Factor 2019

di Floriana Ferrando

Ha affrontato i Booda allo scontro finale e ha vinto: Sofia Tornambene è la vincitrice della 13esima edizione del talent show di Sky. Seguono La Sierra al terzo posto e Davide Rossi in quarta posizione.

X Factor 13, la finale di Sofia

La cantante, unica delle Under Donne giunta alla finale, sbaraglia la concorrenza: durante la prima manche di gara duetta con Robbie Williams sulle note di “She’s the one”, per poi cimentarsi nel suo personale “Best of”, proponendo anche in brani in lingua inglese e persino in francese ("Fix You", "Papaoutai" e "C'est la vie"). Sofia supera con successo entrambe le manche, ritrovandosi allo scontro finale contro i Booda in uno scontro all'ultimo inedito.