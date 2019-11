Una puntata esplosiva quella andata in scena per il terzo live di X Factor 2019, tredicesima edizione del talent. Due eliminazioni, tante esibizioni spettacolari e scontri agguerriti tra i concorrenti ancora in gara guidati dai giudici Mara Maionchi, Samuel, Malika Ayane e Sfera Ebbasta. Una puntata cruciale della gara con una prima manche subito ricca di colpi di scena. Al termine subito sono stati messi a disposizione i brani cantati dai concorrenti su Spotify e il pubblico ha decretato le proprie preferenze facendo registrare migliaia e migliaia di streaming. Gli eliminati sono Marco e Lorenzo che non sono riusciti a gestire al meglio l’importante prova ma che lasciano comunque tra gli applausi per il percorso fatto fino a questo punto.

Da “Cornflakes” di Eugenio Campana all’inedito di Sofia

A colpire fin dal primo ascolto è senza dubbio l’inedito di Eugenio Campagna. La sfida del cantautore è stata vinta grazie a “Cornflakes” che ha conquistato anche il pubblico da casa dopo aver strappato applausi anche nell’ X Factor Dome. Anche “En e Xanax”, cantata nella prima manche e brano di Samuele Bersani, è stata apprezzata così come già fatto durante la prima esibizione del concorrente. Tra le canzoni più apprezzate c’è anche “Enfasi”, inedito dei Sierra, così come “Daphne” di Giordana Petralia che aveva stregato tutti alle audizioni. La cantante decide di riproporre il brano nella prima manche e lascia il segno. Sorprende Sofia Tornambene che rischia con “A domani per sempre”, inedito scritto a soli 14 anni e che colpisce sia il pubblico presente che gli ascoltatori di Spotify. Una scelta azzardata ma che funziona, un rischio in una manche ad eliminazione diretta ma che viene apprezzata per il coraggio.

EUGENIO CAMPAGNA CANTA "CORNFLAKES"

Sierra, Nicola e Davide sorprendono

Tra i brani ascoltati nella terza puntata dei live e che hanno conquistato gli utenti c’è “Why’d You Only Call Me When You’re High” degli Arctic Monkeys e proposto da Davide Rossi. L’esibizione strappa applausi e l’apprezzamento dei giudici che però sfidano il concorrente e lo aspettano alla prova in lingua italiana. Ottimo anche il rendimento di “Happy” di Nicola e “C’est la vie” cantata da Sofia. I Sierra riescono ad offrire una propria versione di De André anche gli utenti di Spotify sembrano apprezzare la scelta. Tanta la curiosità in vista della prossima puntata di X Factor, in programma giovedì 14 novembre alle 21.15 su Sky Uno. A sfidarsi saranno Seawards, Eugenio, Davide, Nicola, i Booda, Giordana, Sofia, i Sierra che hanno superato l’ostacolo della prima puntata.

