X Factor 2019, terzo Live: i commenti dei giudici

Sofia potrebbe cantare anche “il bugiardino dell’aspirina”, Eugenio ha scelto un titolo che è “una figata” per il suo inedito e Davide ha regalato al pubblico “un’energia pazzesca”. Ecco cosa pensa la giuria delle performance dei concorrenti di X Factor 13

di Floriana Ferrando

Il terzo Live di X Factor 2019 ha visto l’eliminazione di Marco Saltari, risultato poco convincente con la sua cover di “Get Up Stand Up” di Bob Marley, e di Lorenzo Rinaldi, che è parso ai giudici “un po’ frenato” durante le sue esibizioni. Gli altri concorrenti del talent show hanno superato indenni la puntata, regalando sul palco un vero spettacolo di musica, luci, suoni e talento. L’orgia dei Booda al terzo Live di X Factor 2019 La scorsa settimana Mara Maionchi aveva rimproverato alla band dei Booda di mancare di erotismo nelle loro esibizioni, così questa volta il gruppo ce l’ha messa tutta per dare quel qualcosa in più sul palco. Per stimolarli, Samuel ha assegnato loro il brano “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo e la scelta è risultata vincente: "Siete stati un'orgia di good vibes", ha commentato Sfera Ebbasta, e Mara Maionchi ha aggiunto: "Tutto è perfetto".

Sofia dalla voce di seta

La giovanissima Sofia Tornambene delle Under Donne ieri sera al terzo Live di X Factor 2019 si è esibita cantando “C’est la vie” di Achille Lauro, un brano che - hanno detto i giudici - necessita di un vissuto piuttosto forte, forse troppo lontano dalla giovane artista. Eppure Sofia è riuscita a fare l’impossibile, come ha sottolineato Mara Maionchi: "Lei è brava, ha una grande capacità di comunicazione e con grande calma e tranquillità ha trasformato questo pezzo - dal testo adulto - in una canzone per adolescenti". Malika Ayane è rimasta incantata: "Tutto quello che tu canti diventa dolcezza, diventa seta", pure “il bugiardino dell'aspirina” secondo Samuel.

Un Fabrizio De Andrè “particolare” a X Factor 2019

Scomodare i mostri sacri della musica italiana è spesso un rischio, ma i Sierra hanno saputo fare un ottimo lavoro. Samuel per il terzo Live di X Factor 13 ha assegnato al duo rap il brano “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De Andrè. La difficoltà è stata duplice: mantenere l’identità del brano, senza imitare il suo interprete. "Samuel vi ha chiesto di rispettare l'autore e voi siete riusciti a mettere in evidenza quanto fosse attuale la sua scrittura", ha sottolineato Sfera Ebbasta; anche Mara Maionchi è rimasta colpita da questi due talenti così “delicati” (come li ha definiti Malika Ayane): "Avete fatto un De Andrè particolare".

Che energia, Davide!

Davide Rossi riesce sempre a conquistare gli applausi di pubblico e giuria, ma questa volta ha dato qualcosa in più con la sua cover di “Why'd You Only Call Me When You're High?” degli Arctic Monkeys, cantata al pianoforte. "Mi sei piaciuto, hai una voce talmente potente che riesci a trasmettere una carica di energia pazzesca", ha detto Sfera Ebbasta, mentre Mara Maionchi - seppur soddisfatta - attende di "ascoltarlo in un brano italiano".

L’inedito di Eugenio Campagna a X Factor 13

Cosa ci fa un cantautore a X Factor se non canta le sue canzoni? E’ all’incirca quello che hanno detto la scorsa settimana i giudici di X Factor 13 di fronte all’ennesima cover eseguita (seppur impeccabilmente) da Eugenio Campagna. Così per il terzo Live il concorrente degli Over ha messo in piazza “Corn Flakes”, una canzona d’amore scritta di suo pugno. La giuria e il pubblico hanno applaudito entusiasti: "Ho avuto la conferma che racconti bene le tue storie: non vedo l'ora di sentire la prossima", ha ammesso Malika Ayane. "Ogni frase di questo pezzo ti fa venire in mente un pensiero, un’immagine. E il titolo è geniale!", ha aggiunto Sfera Ebbasta.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale