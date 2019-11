Marracash è l'ospite del terzo Live di X Factor 2019

Tutto pronto per il terzo live di X FACTOR 2019, in programma domani giovedì 7 novembre. Malika Ayane e Sfera Ebbasta gareggiano con due concorrenti mentre sono ancora intatte le squadre di Mara Maionchi e Samuel. Sul palco, Alessandro Cattelan guiderà la gara che per questa puntata prevede due manche con altrettante eliminazioni. Sono dieci i concorrenti rimasti e che si daranno battaglia nella X Factor Dome, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

Marracash ospite di X Factor e l’album “Persona”

L’ospite di questa puntata è Marracash che si esibirà a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo album “Persona”. I brani presenti nel suo progetto discografico sono fatti di “carne, ossa e sangue”: il corpo che Marra e Fabio, il suo vero nome, condividono da sempre diventa in questo album il mezzo di comunicazione tra i due. “Persona” è arrivato a tre anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio ed è stato pubblicato in tre versioni: cd, cd deluxe in versione autografata e doppio vinile in versione autografata. Il 15 ottobre, Marracash ha annunciato il nuovo album con un teaser trailer sui suoi canali social. Quest'anno, il rapper è apparso in svariati singoli pubblicati da altri artisti: “F.A.K.E.” di Don Joe, “Margarita”, tormentone estivo della sua nuova fiamma Elodie, “Marylean”, brano contenuto in “Machete Mixtape 4”, “Non ci sto”, singolo che ha segnato il recente ritorno sulle scene di Shablo, “Street Advisor” di Night Skinny, contenuto in “Mattoni”, e “Fiori” di Gemitaiz e MadMan, inserito nel loro disco “Scatola Nera”. L’album “Persona” è ricco di collaborazioni e ogni brano ha un sottotitolo con un parte del corpo. Questa la tracklist:

Body Parts - I denti Qualcosa in cui credere - Lo scheletro (feat. Gué Pequeno) Quelli che non pensano - Il cervello (feat. Coez) Appartengo - Il sangue (feat. Massimo Pericolo) Poco di buono - Il fegato Bravi a cadere - I polmoni Non sono Marra - La pelle (feat. Mahmood) Supreme - L'ego (feat. Tha Supreme, Sfera Ebbasta) Sport - I muscoli (feat. Luchè) Da buttare - Il cazzo Crudelia - I nervi G.O.A.T - Il cuore Madame - L'anima (feat. Madame) Tutto questo niente - Gli occhi Greta Thunberg - Lo stomaco (feat. Cosmo)

Le assegnazioni dei giudici

In vista del terzo live di X Factor sono state annunciate le assegnazioni dei giudici. Tra gli OVER, squadra di Mara Maionchi, Eugenio Campagna proporrà il suo inedito “Cornflakes”; Nicola Cavallaro canterà “Happy” di Pharrell Williams; Marco Saltari, invece, porterà sul palco “Foxey Lady” di Jimi Hendrix. Samuel ha assegnato “Le acciughe fanno il pallone” di Fabrizio De André ai Sierra; “Vedrai Vedrai” di Luigi Tenco ai Seawards; “All or Nothing” di Elliphant feat. Bunji Garlin & Diplo ai Booda. Malika, per i suoi ragazzi degli UNDER UOMINI, ha scelto: “Baby I Love You” dei Ramones per Lorenzo Rinaldi; e “Why'd You Only Call Me When You're High?” degli Arctic Monkeys per Davide Rossi. Per la categoria delle UNDER DONNE, Sfera ha dato “Bellyache” di Billie Eilish a Giordana Petralia e “C’est la vie” di Achille Lauro a Sofia Tornambene.