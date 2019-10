X Factor 2019: secondo Live DIRETTA

Dopo l’eliminazione di Mariam, i concorrenti restano in undici, pronti a sfidarsi stasera al secondo Live (alle 21.15 su SKy Uno - canale 108, digitale terrestre canale 455). Samuel, Sfera Ebbasta, Malika Ayane e Mara Maionchi hanno scelto i brani per i componenti delle loro categorie, spaziando dalla musica italiana a quella internazionale. Opsiti Maneskin e Lewis Capaldi. SEGUI IL LIVEBLOG

di Floriana Ferrando

Dopo l’opening esplosivo della scorsa settimana, con Alessandro Cattelan che ha cantato e ballato insieme a concorrenti e giuria, per il secondo Live X Factor 13 strizza l’occhio ai temi ambientali, per dare presto via alla gara.

Malika Ayane per i suoi Under Uomini sceglie brani italiani, tutti al femminile: “Cieli immensi” di Patty Pravo per Enrico di Lauro, “La notte” di Arisa per Lorenzo Rinaldi, “In alto Mare” di Loredana Bertè per Davide Rossi.

Per le Under Donne, rimaste in due, Sfera Ebbasta preferisce “Summertime Sadness” di Lana Del Rey per Giordana Petralia e “Fix You” dei Coldplay per Sofia Tornambene.

Repertorio internazionale per i Gruppi di Samuel: il duo rap dei Sierra canta “7 Rings” di Ariana Grande, i Seawards interpretano “Clocks Go Forwards” di James Bay e i Booda “Take Ü There” di Skrillex, Diplo ft. Kiesza.

Infine, gli Over di Mara Maionchi si confrontano con “Old Town Road” di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyru (Nicola Cavallaro), “My Sweet Lord” di George Harrison (Marco Saltari) e “Scomparire” di Giovanni Truppi (Eugenio Campagna).

Ospiti della serata Lewis Capaldi e i Maneskin. Lewis Capaldi si esibisce con i ragazzi sulle note della sua hit “Someone You Loved”, un inno all’amore in tutte le sue forme, e presenta il nuovo lavoro “Hold Me While You Wait”. La band romana dei Maneskin, seconda classificata all’11esima edizione di X Factor Italia, porta sul palco del talent show l’ultimo grande successo “Le Parole Lontane”.

SEGUI IL LIVEBLOG