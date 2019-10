L’immensa macchina del talent show più amato e celebrato del piccolo schermo è in azione continua, e non si ferma nemmeno dietro le quinte. Durante il primo Live di questa tredicesima edizione abbiamo assistito a un Opening fuori dal comune. La firma è quella di Simone Ferrari e di tutto il suo team creativo, il video del backstage mixa le immagini dell’opening con lo storyboard dello stesso. Il progetto è realizzato da Alessandro My, il video a cura di Nicolò De Vecchi e lo storyboard è opera di Juri Ceccotti.

L'edizione numero 13 di X Factor, giovedì si è così aperta con un funambolico piano sequenza frutto di un affiatato lavoro di squadra del gruppo creativo guidato da Simone Ferrari: queste le parole del direttore “Proporre un piano sequenza così complesso per aprire XF13 era una pazzia, e per questo abbiamo deciso di farlo. Non sarebbe stato possibile realizzarlo senza la complicità di Alessandro Cattelan che ha voluto giocare con me, e l’abilità del regista Luigi Antonini che ha preso la camera in mano e ha compiuto un vero miracolo. L’intera scena, ideata insieme a Lulu Helbek, è nata da un’alchimia perfetta tra le coreografie di di Nathan Clarke i costumi di Nicolò Cerioni, il disegno luci di Ivan Pierri e i video creati da Sergio Pappalettera".

Niente di cui stupirsi, visto il livello del team creativo al servizio del talent, del resto alla conferenza stampa dei Live Simone Ferrari ci aveva avvisato: "A X Factor vedrete cose che non è possibile fare in altri programmi televisivi". Non resta che godersi lo spettacolo, puntata dopo puntata.



IL TEAM CREATIVO DEI LIVE SHOW

Per il secondo anno alla direzione creativa di X Factor Simone Ferrari contribuisce a realizzare uno spettacolo musicale e televisivo unico. In squadra i confermatissimi Luigi Antonini, che con la sua regia ha imposto X Factor come punto di riferimento per gli show musicali italiani, lo scenografo Luigi Maresca, il light designer Ivan Pierri e lo stylist Nicolò Cerioni. A questi nomi, il cui lavoro rende X Factor uno show tra i più moderni e ricercati, al pari dei più spettacolari eventi internazionali, si aggiungono alcune new entry: Lulu Helbaek, Sergio Pappalettera e Nathan J Clarke. Lulu ricopre il ruolo di Associate Creative Director; è regista di grandi show in tutto il mondo e contribuirà, con la sua visione, all’assetto visivo e creativo di X Factor. Sergio è l’Art Director Video, da più di 30 anni i suoi lavori sono un punto di riferimento a livello artistico e stilistico in ambito musicale e non solo. Nathan è il coreografo, un’eccellenza nel panorama anglosassone, ha lavorato con Will.i.am, Kylie Minogue, Rita Ora, Boy George, per citarne solo alcuni.