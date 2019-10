X Factor 2019, primo Live: chi è stato eliminato ieri sera?

La squadra delle Under Donne di Sfera Ebbasta perde un componente: Mariam Rouass è il primo concorrente eliminato dal talent show di Sky. Ecco cosa ha cantato ieri sera

di Floriana Ferrando

Mariam deve dire addio al sogno di arrivare alla finalissima di X Factor 2019: la cantante delle Under Donne si è scontrata al televoto con Enrico di Lauro, ma non è riuscita a sbaragliare la concorrenza. La squadra di Sfera Ebbasta perde il suo primo componente. L’esibizione di Mariam Rouass al Live di X Factor 13 La giovane trapper è stata la prima concorrente ad esibirsi ieri sera al Live di X Factor 2019: con un look colorato e i riccioli ribelli, Mariam ha proposto la cover “Juice” di Lizzo, che Sfera Ebbasta le ha assegnato durante la settimana. L'esibizione è sembrata convincente, nonostante la ragazza fosse molto emozionata: "Sei stata brava", ha commentato Mara Maionchi e anche Malika Ayane si è detta piacevolmente colpita dalla performance. Sfera Ebbasta, che l'ha accompagnata nella preparazione del brano, ha aggiunto: "Era da un po' di anni che non vedevo un'apertura di X Factor così figa... Lei è già una star!". Alla fine della prima manche Mariam è risultata la meno votata dal pubblico a casa.

Chi è Mariam Rouass

All'età di 5 anni si è avvicinata alla musica e da allora non ha più lasciato al sua grande passione: Mariam Rouass ha 18 anni e viene da Bergamo, dove lavora come parrucchiera. La giovane non canta solamente, ma scrive pure i suoi testi, ispirandosi al difficile raporto con il padre. Durante i Bootcamp ha cantato “Uno squillo” di Capo Plaza, mentre agli Home Visit ha convinto con “Sciccherie” di Madame.

X Factor 13, Live: eliminata Mariam

Mariam ha affrontato lo scontro finale con la collega e amica Giordana Petralia, anche lei delle Under Donne, e con Enrico di Lauro, fra gli Under Uomini di Malika Ayane. La giovane ha tentato il tutto e per tutto e per salvarsi ha scelto di esibirsi con il suo cavallo di battaglia, che alle Audizioni tanto aveva convinto: "Gioventù bruciata" di Mahmood. Giunti alla votazione finali, i giudici hanno delegato la decisione al pubblico a casa: Mariam eliminata.

Seawards, Eugenio, Davide, Nicola, Lorenzo, i Booda, Giordana, Sofia, Enrico, i Sierra e Marco proseguono la gara di X Factor 13: appuntamento giovedì 31 ottobre con il secondo Live, alle 21.15 su Sky Uno.

Guarda X Factor su Sky Uno tutti i giovedì alle 21.15 e rivedi i momenti più belli del talent sul sito ufficiale