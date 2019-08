Un sogno in affitto: le anticipazioni della quinta puntata in Versilia

Avete mai sognato di trascorrere una vacanza da sogno in una villa settecentesca? O, perché no, in un casale immerso nella prateria toscana? Eh sì, questo è sicuramente un bellissimo sogno...che può diventare realtà, anche se in affitto! Paola Marella, l’esperta del settore immobiliare più famosa del piccolo schermo ci porterà, in questo quinto appuntamento, in Versilia, una delle zone toscane più affascinanti, che ogni anno attira milioni di turisti. Questa regione geografica racchiude in sé luoghi famosi e di interesse come Forte dei Marmi, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Viareggio e Camaiore. La Versilia è terra perfetta per il divertimento estivo, offrendo ai propri turisti moltissime località balneari e non solo: sono presenti molti borghi caratteristici, ricchi di storia e di cuorisità. Sicuramente le case da sogno che Paola Marella visiterà non saranno da meno, e siamo sicuri vi lasceranno a bocca aperta. Tuttavia, come ben sapete, non sarà sola, ma accompagnata da Francesco Pannnofino, attore e doppiatore, dal timbro caldo e riconoscibile. Quest’ultimo è divenuto celebre per aver doppiato alcuni tra i più importanti attori statunitensi come Denzel Washington, Vin Diesel, George Clooney, Kevin Spacey, Willem Dafoe,Tom Hanks, Antonio Banderas, Wesley Snipes e Costas Mandylor. Inoltre, ha doppiato il personaggio di Rubeus Hagrid nella saga di Harry Potter…sicuramente porterà un pizzico di magia!

Pannofino non vanta solamente una solida e importante carriera da doppiatore, ma ha più volte partecipato a film come attore. Ha recitato, ad esempio, in L’uomo che comprò la Luna, Assolo, Patria, Io & Marilyn, Boris-Il film, Diverso da chi?, Maschi contro femmine e L’arbitro.

Il duo Marella-Pannofino si avventurerà nei luoghi più affascinanti della Versilia, e visiterà ben tre dimore di lusso. Ce le presenterà dando, alla fine di ogni visita, informazioni sui costi d’affitto. Tra una visita e l’altra i due talent avranno modo di conoscere il territorio, curiosando tra le vie dello shopping alla scoperta dei tipici prodotti locali. Avranno anche modo di apprezzare la tipica cucina regionale che, come si sa, è davvero gustosa.

La curiosità dei nostri protagonisti accompagnerà i telespettatori a ‘sognare ad occhi aperti’, visitando case extra lusso dai saloni favolosi, camere da letto maestose, sale da bagno hollywoodiane e giardini incredibili.

Settimana prossima andrà in onda l'ultimo appuntamento con Un sogno in affitto, martedì 13 agosto alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.