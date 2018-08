Cani e gatti in vacanza: i consigli del veterinario e di chi li ospita in hotel

Spazi ampi, sguardo lungo, un cane aspetta che finiscano le sue vacanze e di tornare a casa

E' tempo di vacanza per tutti e anche per gli animali. I più frequenti nelle nostre case sono cani e gatti e dunque abbiamo chiesto a Lara Giordano , veterinaria, e a Cinzia Vescovini , che gestisce un hotel dove possono essere ospitati quando noi partiamo, quali sono gli accorgimenti per evitare loro traumi e tristezze. Intanto prosegue fino al 12 agosto Sky Cinema Animals, sul canale 109 di Sky

(@BassoFabrizio)



Per almeno undici mesi l'anno sono famiglia. Stanno con noi. Abbaiano o miagolano. Saltano sul letto e ci fanno capire quanto sono contenti di vederci con pochi, ripetitivi ma amorevoli gesti. L'estate è un momento di separazione, talvolta, e quindi è compito nostro, di noi umani, fargli capire che si tratta di uno iato e non di un qualcosa di definitivo. Per essere più attenti, per creare meno ansie ai nostri amici a quattro zampe, abbiamo chiesto alla veterinaria Lara Giordano e a Cinzia Vescovini, che gestisce una pensione per animali a cinque stelle, che fornisce assistenza anche ad animali disabili, alcuni consigli. Intanto prosegue fino al 12 agosto Sky Cinema Animals, sul canale 109 di Sky.





LARA GIORDANO, LA VETERINARIA: L'AMICO GATTO, MENO FA CHILOMETRI MEGLIO E'



Se la vacanza è di pochi giorni, ci racconta la veterinaria Lara Giordano (studio a Scandiano), sarebbe meglio cercare un catsitter (per trovarlo bravo seguire il passaparola e confidare nella fortuna; chiedere anche ai gattili che fanno questo servizio per raccogliere fondi. Stessa procedura per i dogsitter) che venga a casa. per il gatto spostarsi è speso un trauma. Se non se ne può fare a meno perché la vacanza è più lunga allora bisogna procedere con i diffusori di ormone felino, possibilmente già in auto. Inoltre se la casa di destinazione è sempre la stessa, dopo un po' di volte ritrovano i loro odori e quindi finisce l'effetto spaesamento. L'altro elemento importante è portare, dalla casa di città o principale oggetti e giocattoli: sia il cane che il gatto sentiranno meno il cambiamento. Non dimentichiamo che il cane è più legato al padrone e dunque se è un animale bilanciato nel 99 per cento dei casi non avrà problemi di adattamento. Un kit di medicinali è utile: deve contenere fermenti lattici antidiarroici e pomate al cortisone in caso di punture di insetti. La dottoressa Giordano per quanto possibile eviterebbe gli antibiotici. Non dimenticare la tessera sanitaria (passaporto e antirabbica per l'estero) e informarsi della situazione veterinaria nella zona in caso di emergenza. Comunque il primo numero da fare è il 118. Poi polizia stradale o municipale. Si può anche chiamare l'ENPA. Il cibo deve restare lo stesso del resto dell'anno, aumentare un po' l'acqua tenendo presente che il cibo in bustine è composto da acqua all'80 per cento. Infine ricordiamoci che cani e gatti non sudano dunque vanno bagnati spesso. E non hanno il senso del tempo, quindi ci vuole qualche giorno prima che prendano consapevolezza che il padrone non si vede. Ma soprattutto ricordatevi che sono la vostra famiglia e quindi la pensione deve essere uno stato temporaneo.

Lara Giordano con un suo paziente

Cinzia Vescovini con i suoi gatti

Sono tante le pensioni per cani e gatti ma non tantissime quelle affidabili. Una è di certo quella di. Prima di entrare nel merito di cosa cercare in un hotel per, qualche riflessione più generale: se si va in montagna con un cane informarsi sulle patologie della zona e se ci sono gruppi di cani randagi che possono entrare in conflitto col nostro cane per la difesa del territorio. Consigliabile sempre l'anti-rabbica per i gatti. Al mare andare con i cani solo all'alba o al tramonto per questioni di temperature e se possibile optare per spiagge sassose: la sabbia può creare qualche problema se ingerita. Chi invece sceglie unai primi elementi che deve osservare sono. Consigli utili può fornirli il veterinario di fiducia. Verificare che sia una: in caso di fuga del cane e se fa danni ne risponde il proprietario. Assicurarsi che l'alimentazione sia la stessa fornita a casa per evitare una cattiva digestione. Ogni cane deve avere, la convivenza è tollerata solo se il padrone è lo stesso. Importante è la tecnica di inserimento: lasciarlo mezz'ora nel box poi portarlo a casa; il giorno dopo lasciarlo un po' di più poi tornare. Questo approccio serve esclusivamente per i cani, in questo modo capiscono di. Per isi prevedono due giorni di stress essendo molto legati all'ambiente. I loro spazi devono essere igienicamente perfetti. Un altro elemento per verificare la serietà della struttura è il controllo del libretto sanitario da parte del proprietario della pensione. Chi preferisce lasciare gli amici a casa deve affidarsi a, diffidare dai bigliettini volanti lasciati per strada. Ciò non toglie che ce ne sono in giro tanti molto preparati. In caso di problemi chiamare la polizia municipale e comunque informarsi di quali associazioni affidabili ci sono in zona. Ma su tutto c'è un elemento, un requisito che appartiene a tutti: la