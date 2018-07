Sky Uno Loves Animals, la casa degli animali

I migliori amici dell’uomo sono pronti a tornare alla carica. Dal 27 luglio al 12 agosto il canale 109 di Sky torna ad essere la casa degli animali e diventa Sky Uno Loves Animals: per due settimane, una programmazione dedicata agli animali pronta a rallegrare le giornate di tutti, dai più grandi ai più piccoli, con tanti programmi per tutta la famiglia: da Tutto Cuccioli alle gag più divertenti di Crazy Animals, dalle storie di Zoo Junior ai medici di S.O.S. Veterinario, per concludere con Animali da ridere. Fra i titoli in palinsesto anche Un cucciolo in famiglia, Cat Nation, La vita segreta dei cani, Lo zoo dei cuccioli e Meglio cane o gatto? In occasione della giornata mondiale del gatto, mercoledì 8 agosto i programmi del palinsesto saranno dedicati ai felini.

Insieme ai principali titoli provenienti da Sky Uno ci sarà una selezione cinema che vede protagonisti gli animali. Dalle avventure di Un topolino sotto sfratto ai pinguini surfisti di Surf’s Up – I Re delle Onde e gli intramontabili Galline in fuga, Rango e Belle & Sebastien. Saranno presenti poi anche programmi di Nat Geo Wild, DeAKids e DeAJunior, NickJr e MTV come #Riccanza Vita da cani, Improbabili amici, Missione cuccioli e molti altri.

Da quest’anno una frizzante novità: il TG DEGLI ANIMALI. I piccoli reporter di Sky Academy, bambini tra i 7 e i 10 anni, hanno dato il loro contributo al canale con quattro puntate realizzate dal team Produzioni originali Sky, alla scoperta del mondo animale, grazie alle interviste a volontari e veterinari di associazioni animaliste che permetteranno di scoprire direttamente sul campo la vita nei canili-gattili e il mondo dell’addestramento degli animali da guida e da salvataggio. Verrà spiegato come adottare un cane, un gatto; capire cosa fare quando si trova un animale selvatico, conoscere il mondo della rieducazione equestre e verrà mostrato come si addestrano i cani da salvataggio e i cani di accompagnamento per non vedenti.

Anche quest’anno, inoltre, ci sarà spazio per i contributi di tanti personaggi dal mondo dell’intrattenimento, dello sport, del cinema e della musica, che daranno un’opinione sul tema dell’abbandono degli animali e la salvaguardia dell’ambiente: Enrico Nigiotti, Alessandro Borghese, Benji & Fede, Lorenzo Fragola, Luca Toni, Sofia Goggia, Elio e le storie tese, Mara Maionchi, Enrico Papi, Federica Fontana e tanti altri.