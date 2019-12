Mix & Match, gli outfit della vincitrice della puntata 8

L’ottava puntata di Mix & Match ha avuto come protagoniste quattro appassionate di moda molto preparate, che si sono sfidate a colpi di outfit per portarsi a casa il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti i capi indossati durante le prove. A vincere è stata Arianna , una pasticcera con la passione per la moda.

Le quattro concorrenti della sesta puntata di Mix & Match sono state: Arianna (28 anni), pasticcera dallo stile femminile e raffinato, Claudia (47 anni), mamma grintosa ma fashion, Sara (31 anni), avvocato esuberante e fuori dagli schemi e Vittoria (24 anni), aspirante personal shopper molto bon ton.

Per la prima prova le quattro concorrenti hanno dovuto creare degli outfit ispirati alle loro icone di stile, per cui avevano già selezionato i capi, che hanno trovato nel Guardaroba delle meraviglie. La fashion icon scelta da Arianna è Valentina Lodovini, mentre quella di Claudia è Kate Moss. Sara, invece, ha scelto di ispirarsi a Farrah Fawcett e Vittoria a Olivia Palermo.

A vincere è stata Claudia, mentre Sara ha dovuto abbandonare la gara. La vincitrice della puntata, che in questa prova è arrivata terza, ha scelto un look total black composto da un abito corto e sbracciato, delle scarpe con il tacco e una borsa a spalla.

La seconda prova è stata quella a tema, che questa volta sono state le paillettes. A giudicare le tre concorrenti rimaste in gara, insieme a Simone Marchetti, è arrivata la supermodella Nadège, che ha dato i suoi consigli alle fashion lover. Secondo lei è molto importante come una persona si presenta e si veste e ha spiegato alle concorrenti che se vogliono essere bellissime devono mettere ciò che piace a loro. Per quando riguarda il tema della puntata, lei crede che quando si indossano le paillettes non ci sia bisogno di aggiungere molto altro perché la loro caratteristica è di illuminare e questo basta.

A vincere questa prova è stata Arianna con un outfit composto da un maglioncino rosa e un miniabito nero, indossati con dei tacchi alti e una piccola borsa argentata. Claudia si è classificata seconda, mentre Vittoria è stata eliminata.

La terza e ultima prova ha visto le due concorrenti rimaste in gara sfidarsi nella creazione di un outfit a partire da dei pantaloni di pelle in stampa coccodrillo. Le due fashion lover hanno creato i propri look e dopo trucco e parrucco hanno mostrato le proprie scelte al giudice supremo del programma, Simone Marchetti. A vincere è stata Arianna, che ha costruito il suo outfit partendo da un cappellino fucsia a cui ha poi aggiunto delle scarpe aperte con tacco, una borsa colorata, una camicetta chiara e un particolare trench lilla, abbinando il tutto ai pantaloni di pelle.

Arianna è di Bergamo, fa la pasticcera e le piacciono i tacchi, le paillettes e gli abiti da sera. Non sopporta invece le ballerine e i sandali “alla Heidi”.