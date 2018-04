Colori matrimonio 2018: i consigli della wedding planner

di Francesca Zacco



Il giorno del matrimonio per essere davvero il più bello della propria vita deve rispecchiare la personalità e i gusti degli sposi. Per questo è di fondamentale importanza scegliere lo stile o un tema che sarà il filo conduttore di tutto l’evento. Impresa non semplice: le soluzioni sono tante e tutte bellissime! E non di rado capita che siano gli sposi stessi ad andare in confusione. Immaginate l’arcobaleno: impossibile scegliere un colore…



La prima scelta può ricadere proprio su un colore, un tono predominante. Le Tendenze Pantone dettano legge anche nel mondo del matrimonio. Il colore selezionato, amato, abito per il 2018 è l’Ultra-Violet.

C’è chi al colore arriva dopo e il suo percorso verso il taglio della torta scatta con l’identificazione di un tema che si avvicini alle passioni o agli hobby degli sposi. Al di là di quale sia lo stimolo di partenza, c’è un assioma: lo stile del matrimonio rispecchia inevitabilmente la personalità degli sposi, la loro storia e i loro progetti di vita insieme. Questo è il motivo per cui noi Wedding Planner siamo sempre attenti ad ascoltare i desideri degli sposi e a cercare di interpretare al meglio il loro stile in modo da personalizzare il loro evento e renderlo unico. Spesso quello che per molti è un particolare insignificante per noi è come la prova clou per un detective.







L'attenzione di Francesca Zacco per il particolare rende unici e ambiti i "suoi" matrimoni



Tutte le coppie che incontro mi lasciano sempre un bel ricordo perché fare un percorso da angel over their shoulders lascia il segno anche in una Wedding Planner. Ma anche noi abbiamo playlist. Io ripenso a Marilena e Gianni. La scelta del tema della poesia è nata da una chiacchierata con Marilena che mi ha raccontato che una volta le era capitato di imbattersi in una poesia di Pablo Neruda e leggendo “..se riusciremo a essere noi in mezzo al mondo” aveva ritrovato in quel “noi” loro due e gliela aveva dedicata. Così quei versi sono diventati vita in un giorno speciale. A quel punto la creatività, forse sospinta da Erato, la Musa della Poesia Amorosa, ha fatto germogliare l’Albero dei Poeti come Tableau Mariage: per ogni tavolo il nome di un poeta, a ogni tavolo la sua poesia! Al tavolo degli Sposi, senza esitazione, come commensale si è aggiunto Pablo Neruda. Ma gli altri tavoli non erano da meno visto che, tra gli altri, hanno trascorso qualche ora con Shakespeare e Prevert. Loro hanno scelto il rosa salmone come colore principale che è diventato protagonista nelle sue infinite sfumature.



Un’altra coppia che mi è rimasta nel cuore è quella formata da due australiani, che con una ventina di amici hanno raggiunto la Sicilia, e Modica in particolare, per il loro grande giorno. Nell’incantevole cornice di Casa Talìa, tra balli e piatti rigorosamente siciliani, si sono uniti in matrimonio tra fiori di campo ed elementi country tipici del mondo bucolico siciliano. Uno stile più barocco e colorato è quello che hanno scelto Melania e Alessandro, perfettamente in linea con il tema più in voga del momento: il Boho Chic. La sposa vestita di rosa con una corona di fiori. Quindi attenzione ai particolari, cogliere gli elementi della natura e ricreare la quotidianità. Tre parametri a mio avviso fondamentali per rendere unico un matrimonio. Che sia a prima o seconda vista.



Tutti i giovedì alle ore 21.15 su Sky Uno guarda la nuova stagione di Matrimonio a Prima