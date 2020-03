Chi è Marisa, tra i finalisti di MasterChef 9

Tra i quattro finalisti di MasterChef 9 Italia c’è Marisa Maffeo, infermiera di Castel San Lorenzo in provincia di Salerno ma residente a Parma. Un posto in finale è arrivato grazie ad un piatto a base di pomodoro cucinato in diverse consistenze che ha convinto i tre giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Un percorso davvero soddisfacente per la 33enne che ha conquistato gli chef prima con uno spezzatino rivisitato, ricetta portata in studio dalla madre, e poi una triglia cucinata in uno dei ristoranti più importanti della Francia dove si è svolta l'ultima esterna.

Il percorso di Marisa Maffeo per arrivare in finale

L’approdo in finale arriva dopo aver dato dimostrazione puntata dopo puntata di avere tutte le carte in regola per diventare una chef. La sua passione per la cucina è nata grazie alla nonna e alla mamma. Già dall’età di 11 anni preparava sempre da mangiare per lei e per i fratelli. Una volta arrivata a Parma, da studentessa, ha iniziano a far assaggiare i suoi piatti a coinquilini e amici che si moltiplicavano di cena in cena. MasterChef 9 per Marisa è una sfida con se stessa, per superare i suoi limiti, sia a livello culinario sia a livello personale. Il suo desiderio è quello di acquisire la sicurezza giusta per il confronto e aprire un ristorante con pochi posti, dove proporre ai clienti una cucina gourmet fondata sulla tradizione. Nel corso di MasterChef 9 più volte i giudici hanno apprezzato i suoi piatti. In particolare Chef Cannavacciuolo (conquistato dal suo uovo nuvola) e chef Barbieri hanno elogiato le sue qualità e la capacità di rielaborare dei piatti davvero perfetti. Da sottolineare anche il suo feeling con Maria Teresa, apparso in una delle ultime puntate dove le due hanno dovuto collaborare fornendo un risultato eccelso. Marisa ha anche sfiorato l’eliminazione quando chiamata per la brigata blu ad occuparsi della preparazione dell’antipasto ha avuto un momento di sconforto. La piccola crisi è stata però superata con tenacia, un altro ostacolo superato che le ha poi permesso di avere lo slancio necessario nell’ultima esterna.

Il successo sui social

Energica e un po’ lunatica come si è definita più volte, Marisa crede nella famiglia e negli amici. Fin dal suo ingresso ha attirato l’attenzione sui social per alcuni scatti presenti sul suo profilo Instagram che risaltano la sua bellezza. Del resto oltre la cucina, ha fin da subito sottolineato come la fotografia sia un’altra passione della sua vita. Con oltre 74 mila follower è tra i concorrenti più seguiti di MasterChef 9 e tra gli ultimi post pubblicati non poteva mancare la splendida Mistery box speciale dove era presente anche la mamma.

Giovedì 5 marzo alle 21.15 su Sky Uno scopriremo chi sarà il vincitore della nona edizione di MasterChef Italia.

Rivedi i momenti migliori di MasterChef Italia 9 sul nuovo sito ufficiale!