Morto Egidio Spugnini, scenografo che lavorò con Scola e Petri

Architetto, amava definirsi "scenografo per caso". Sue le scenografie del film premio Oscar Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto

È morto la mattina del 27 dicembre a Urbania, a causa di un malore, Egidio Spugnini, scenografo di 79 anni che aveva lavorato con Ettore Scola, Damiano Damiani ed Elio Petri. Spugnini era laureato in architettura e amava definirsi "scenografo per caso". Per un periodo della sua carriera aveva usato lo pseudonimo di Egidio da Casteldurante e nel 2017 aveva ricevuto l'onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Al fianco di grandi registi Spugnini aveva iniziato a lavorare come scenografo con il regista Giuliano Montaldo, che lo chiamò a collaborare nel film L'Agnese va a morire. A seguire lavorò alle scenografie di Io ho paura di Damiano Damiani e La terrazza di Ettore Scola. Ha poi collaborato con Elio Petri in Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto', pellicola che nel 1971 vinse l'Oscar come migliore film straniero.