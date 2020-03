Chi è Maria Teresa, tra i finalisti di MasterChef 9

Determinata, consapevole delle proprie abilità e molto competitiva, Maria Teresa si è distinta a MasterChef 9 per il suo percorso. Arrivata in extremis in finale, la consulente finanziaria di Cerignola (ma che vive a Milano) ha indossato la sognata casacca dopo l’uscita di Nicolò. Una sfida ricca di colpi di scena, come del resto è stata tutta l’avventura di Maria Teresa che nel corso delle puntate non sempre è stata in buona luce con i suoi compagni anche per il suo carattere forte e deciso. A 31 anni ha deciso di tentare la scalata a MasterChef 9 grazie ad una passione nata a casa e ad un’infanzia vissuta ai fornelli insieme a zia e nonna, mentre la mamma era a lavoro.

Tenace e competitiva, il percorso di Maria Teresa

Trasferitasi a Milano, ha iniziato a cucinare per coinquilini e amici a cena, o per simulare l’atmosfera di casa durante le feste comandate. Un periodo formativo come dichiarato più volte a MasterChef tra prove superate con grande slancio e alcuni contrasti forti con concorrenti e giudici. Fin dal primo giorno però Maria Teresa ha subito dato prova di grande competitività e non ha mai abbassato la guardia. Bacchettata dagli stessi chef, in particolare Barbieri, è stata allo stesso modo apprezzata per i suoi piatti particolari e creativi. Con il passare delle puntate, Maria Teresa è emersa quasi a sorpresa come sottolineato spesso da Locatelli. Lo stesso giudice però, così come Barbieri, ha sempre evidenziato gli errori della concorrente anche quando la sua indole la portava a giustificarsi e a trovare appigli poco convincenti. Questa la forza di Maria Teresa che con MasterChef 9 ha intrapreso un percorso di vita smussando anche alcuni lati del carattere spesso poco apprezzati.

Gli scontri e la rivalità con Davide

Del resto la stessa concorrente ha dichiarato che MasterChef era un modo di dedicarsi a se stessa. Dopo aver investito tantissimo tempo della vita nel lavoro, ha scelto la cucina, soprattutto perché fa parte delle sue radici. Il suo sogno nel cassetto è quello di aprire un ristorante all’aperto in mezzo alle vigne della sua famiglia in Puglia e tornare a casa. Le sue competenze in consulenza finanziaria possono essere messe in pratica anche in questa nuova avventura per dare una piega diversa alla sua carriera. Ambiziosa e sempre pronta a darsi obiettivi, Maria Teresa Ceglia ha conquistato la finale di MasterChef Italia 9 e anche subito dopo l’annuncio ha attirato l’attenzione di tutti i giudici. Dopo aver vinto il ballottaggio finale del 'pressure test' ha raggiunto Antonio, Marisa e Davide ma al suo arrivo in balconata ha abbracciato solo i primi due. Con Davide, diventato suo avversario principale soprattutto nelle ultime settimane di gara, solo una stretta di mano. Il gesto ha colpito i giudici e in particolare Giorgio Locatelli che è rimasto deluso dal loro atteggiamento. Dopo la Mistery Box e l’Invention Test, la prova esterna a Parigi ha visto trionfare proprio Davide Tonetti e di diritto in finale, mentre Antonio, Maria Teresa e Marisa hanno conquistato la finale al Pressure Test.

Giovedì 5 marzo alle 21.15 su Sky Uno scopriremo chi sarà il vincitore della nona edizione di MasterChef Italia.

