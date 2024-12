È morta Slavka Taskova, soprano bulgaro diventata grande in Italia

Nata a Sofia nel 1937, si era trasferita in Italia per perfezionare gli studi musicali all'Accademia Chigiana di Siena. Dopo aver incontrato Pier Paolo Paoletti, che poi sarebbe diventato suo marito, si era trasferita ad Arezzo, diventando la prima presidente della Fondazione Guido d'Arezzo

È morta Slavka Taskova, soprano e presidente onoraria della Fondazione Guido d'Arezzo. Taskova era nata a Sofia nel 1937 e fin dalla gioventù si era fatta notare per il suo talento musicale, laureandosi in pianoforte e canto nel Conservatorio Nazionale della capitale bulgara.

L'incontro con l'Italia

Era arrivata in Italia per continuare i suoi studi all'Accademia Chigiana di Siena, e qui aveva incontrato colui che sarebbe stato suo marito fino agli ultimi giorni, Pier Paolo Paoletti. Si era così trasferita ad Arezzo dove ha dato un contributo straordinario alla cultura musicale, tanto da essere scelta come prima presidente della Fondazione Guido d'Arezzo e successivamente come sua presidente onoraria.