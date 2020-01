MasterChef 2020: le anticipazioni della puntata 6

Siete pronti per il prossimo appuntamento con il cooking show più amato del piccol schermo? Ebbene preparatevi: MasterChef Italia goes to Bollywood, sono in arrivi due episodi all’insegna dell’unione tra i popoli. Per la masterclass speciale “invito” a un matrimonio indiano. Rigorossisimi, in giuria: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Gli ospiti della serata sono l’illustre agrumicoltore Niels Rodin e la chef indiana Ravinder Bhogal.

Il cerchio si sta pian piano restringendo e nelle cucine di MASTERCHEF ITALIA c’è già chi guarda alla finale. Il percorso è ancora lungo ma i 14 aspiranti chef rimasti in gara dovranno dimostrare di saper superare con determinazione tutti gli ostacoli per guadagnare il consenso dei tre giudici, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che, a questo punto della gara, si rivelano sempre meno clementi.

Il sesto appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, in onda giovedì 23 gennaio alle 21.15 su Sky e NOW TV, inizierà con l’immancabile Mystery Box che in questa occasione si trasforma in un racconto emozionante fatto di tradizioni, cultura, famiglia, affetti e, più in generale, di unione fra i popoli: al centro di tutto, infatti, c’è il cous cous, un piatto con un enorme valore simbolico che va oltre la cucina. Soltanto il giusto mix di ingredienti consentirà ai migliori di sottoporre il piatto all’assaggio dei giudici, e solo uno godrà di un notevole vantaggio nel successivo Invention Test. “Protagonisti” del secondo step saranno gli agrumi, portati da Niels Rodin, ospite dagli illustri natali e agrumicoltore d’eccellenza, il quale presenterà agli aspiranti chef le varietà più particolari di agrumi, il loro diverso grado di difficoltà e i metodi di trattamento di ciascuno. Gli assaggi, in presenza dell’ospite, decreteranno il migliore della prova, che sarà capitano della sua brigata nella successiva prova in esterna.

Nella puntata di giovedì 23 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV, i cuochi amatoriali si trasferiranno poco lontano dal centro urbano di Milano per immergersi in un’atmosfera etnica, orientale e coloratissima. I concorrenti dovranno occuparsi, infatti, del buffet di un giorno molto speciale, il matrimonio in perfetto stile bollywoodiano di una coppia indiana. Le due brigate affronteranno una prova delicata e anche di responsabilità nei confronti della coppia di sposi, cimentandosi nella preparazione di specialità tipiche indiane nel rispetto della tradizione culinaria del Paese. Per chi non riuscirà pienamente a centrare l’obiettivo, l’arduo compito di affrontare il Pressure Test, in questo appuntamento più spietato che mai.