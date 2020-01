Sta per arrivare la quarta puntata della nona edizione di MasterChef Italia, della quale sarà ospite lo chef stellato Marco Martini, dell’omonimo ristorante romano, che si trova nella meravigliosa cornice dell’Aventino. Lo chef Martini, che nel corso della sua carriera ha ottenuto tre stelle Michelin in tre differenti ristoranti – all’Open Colonna” (prima a Labico poi a Roma), alla “Stazione di Posta” (a Roma) e al “The Corner” (a Roma), poi diventato “Marco Martini Restaurant”, ovvero la sua prima avventura nei panni di imprenditore – è partito dal basso. È entrato in cucina per necessità, perché il padre operaio gli dava poche lire ogni sabato, consegnando pizze e facendo piccoli lavoretti, per poi approdare a importanti cucine, come quella degli chef Antonello Colonna, Heinz Beck e Tom Aikens, facendo tesoro delle esperienze vissute con loro. È approdato poi alla Stazione di Posta ed infine al suo attuale ristorante, che porta il suo nome.

Un passato da rugbista

Nel suo passato, però, oltre alla cucina c’è anche il rugby, del quale lo caratterizza lo spirito combattivo, che unito all’ambizione ha fatto si che il giovane chef si potesse affermare nel mondo dell’alta cucina. La sua cucina è il frutto della capacità di sacrificio, insegnatagli dallo sport, unita ai sapori della cucina di sua madre. È una cucina da lui definita evocativa, in cui i sapori della tradizione vengono trasformati in creazioni che lasciano a bocca aperta. Il passato da rugbista lo caratterizza anche nell’approccio grintoso verso la vita, che insieme allo spiccato agonismo e all’indubbio talento lo hanno portato ad essere dove è adesso.