Chi è Heinz Beck, ospite della finale di MasterChef

Heinz Beck, è lo chef tre stelle Michelin ospite d’eccezione della finale di MasterChef 8 , in onda in Prima Tv Assoluta, giovedì 4 aprile alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. In attesa di scoprire chi dei quattro finalisti in gara porterà a casa la vittoria, scopri più da vicino chi è il temutissimo Chef Beck.

Ci siamo quasi: l’edizione numero otto di MasterChef Italia sta per concludersi e presto sapremo chi dei concorrenti rimasti in gara si aggiudicherà il titolo di ottavo MasterChef italiano. Gilberto, Gloria, Alessandro e Valeria dovranno misurarsi con prove sempre più complesse per poter accedere alla prova finale. E per prova di Invention Test sarà presente un ospite speciale, chef Heinz Beck. Continua a leggere e scopri di più.



Chi è lo Chef pluristellato Heinz Beck



Da molti ribattezzato “l’ottavo Re di Roma”, Heinz Beck, alla guida del ristorante La Pergola della Capitale, è un punto di riferimento nella scena internazionale dell’alta cucina e della ristorazione. Lo chef tre stelle Michelin, classe 1963, nasce nella fredda Germania, a Friedrichshafen, una ridente cittadina con affaccio sulle sponde del lago di Costanza. Ma non è nel paese natale che trascorrerà il resto della sua vita. Il suo è un destino segnato, come tutti quelli dei grandi geni. Studia presso l’istituto alberghiero di Passau, nella bassa Baviera e poco più che ventenne comincia la sua gavetta, si farà le ossa anche come pasticciere. Tutto ha inizio a Monacoper una azienda di catering con una stella Michelin. Il resto è storia. Da chef de partie a Friburgo si ritrova al tristellato Tantris di Monaco, passa dalla Spagna nel due Stelle Tristan di Mallorca e dalla Germania alla Residenz ad Aschau in qualità di sous-chef. Messo piede in Italia si innamora e mette radici, non torna più indietro, il suo cuore batte per sua moglie Teresa, palermitana. Al ristornate romano "La Pergola" regala eccellenti riconoscimenti: dal 2001 conquista le due stelle Michelin, nel 2004 è il migliore ristorante dell'anno per la Guida BMW e dal 2005 ottiene anche la terza stella e cinque forchette Michelin, 19/20 nella guida de L'espresso, 93/100 in quella del Gambero Rosso, tre stelle del Veronelli.

Heinz Beck a MasterChef Italia



Noi spettatori di MasterChef lo abbiamo conosciuto in più di un’occasione in qualità di ospite del programma e vederlo tornare per il gran finale è una piacevole sorpresa per tutti. Ammirarlo all’opera è un piacere autentico, la maestria del suo tocco è ineccepibile. Le sue creazioni, opere d’arte. Difficile immaginare come se la caveranno i quattro aspiranti chef Gilberto, Gloria, Alessandro e Valeria, una cosa possiamo dirla: la gara sarà una gara al cardiopalma, come è normale alla vigilia di una finale. Sotto le cloche i concorrenti si ritroveranno non solo gli ingredienti con cui ricreare i piatti ideati dallo chef tedesco, ma un discreto numero di insidie. Insidie che potrebbero segnare la fine o l’inizio di un sogno che risponde al titolo di “Ottavo MasterChef italiano”.

Chef Beck, accanto ai giudici Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, accompagnerà i quattro finalisti in gara verso il gradino più alto del podio. Il suo nome mette già paura, e non stupisce…Se guardiamo al suo curriculum, non vorremmo certo essere nei panni dei cuochi amatoriali che dovranno dimostrare di essere all’altezza dei suoi (altissimi) standard.

La cucina di chef Heinz Beck e i suoi ristoranti



La cucina d’autore dello chef tedesco arrivato in Italia venticinque anni fa, nel lontano 1994, si ispira alla tradizione del Belpaese, i sapori nostrani lo hanno influenzato, li ha fatti propri senza togliere spazio alle contaminazioni e alla libertà delle sue invenzioni. La tradizione italiana si sposa felicemente con la vena ricercata e creativa dello Chef che non conosce confini. Inoltre va ricordato che Beck è particolarmente attento all’aspetto salutare dei suoi piatti e all’impatto ambientale. Nella sua cucina non sono ammessi sprechi. I suoi impiattamenti sono di una perfezione e di una raffinatezza fuori dal comune, un piacere per gli occhi e per il palato di…pochi fortunati.

I ristoranti di Heinz Beck in Italia e nel mondo



La Pergola – 3 Stelle Michelin – Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts – Roma

Cafe Les Pailottes – 1 Stella Michelin – Pescara

ATTIMI by Heinz Beck – Aeroporto Leonardo da Vinci – Roma Fiumicino

ATTIMI by Heinz Beck – Milano City Life – Milano

St. George Restaurant by Heinz Beck – 1 Stella Michelin – The Ashbee Hotel – Taormina

Ruliano with Heinz Beck – FICO, Eataly World – Bologna

GUSTO by Heinz Beck – 1 Stella Michelin – Conrad Algarve – Almancil (Portogallo)

Social Heinz Beck– Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah – Dubai (Emirati Arabi Uniti)

HEINZ BECK Restaurant – 1 Stella Michelin – Tokyo (Giappone)

Beck at Brown’s – Brown’s Hotel – Londra (Regno Unito)



