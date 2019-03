Anna sbaglia la preparazione durante l’Invention Test, Giovanni perde la prova in esterna insieme alla sua brigata e non supera l’impegnativo Pressure Test. Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli decidono che l'avventura a MasterChef 8 della casalinga piemontese e dello studente di Campobasso finisce qui.

MasterChef 8, eliminata Anna

Dopo una difficile Mistery Box, che costringe i concorrenti a cucinare un piatto con ingredienti difficili, Anna inciampa nell’Invention Test di MasterChef 8. Durante la prova, la concorrente ha 60 minuti di tempo a disposizione per replicare un piatto a base di pollo impanato e salsa di pomodoro ispirato a Joe Bastianich, ma fallisce nell'intento, compiendo anche degli errori molto gravi. In particolare, la pensionata piemontese sbaglia la panatura del pollo, scegliendo la farina di mais, invece del pane grattugiato richiesto. Insieme a Virginia e Giuseppe, Anna viene chiamata dalla giuria di MasterChef Italia fra i tre peggiori della prova, per avere “ignorato la vera identità del piatto”: Virginia e Giuseppe si salvano, Anna deve togliersi il grembiule e abbandonare MasterChef 8.

Infermiera in pensione, Anna ha 72 anni e viene da Pecetto Torinese. Appassionata di cucina fin da quando era bambina (ricorda di essere sempre stata affascinata da quello "strano utensile" chiamato mattarello), oggi prepara le sue prelibatezze per la famiglia, soprattutto per gli otto nipotini, spesso improvvisando. I suoi piatti sono un concentrato di gusti della tradizione, anche se ammette di peccare nell’eleganza dell’impiattamento: “Sono felice in cucina, è il mio sedativo giornaliero: mi rilassa, mi distende, tutti i dolori passano via!”. Ha deciso di partecipare a MasterChef Italia per essere d’esempio alle persone della sua età, dimostrando che “quando si cade per terra bisogna farsi forza e tornare in piedi a testa alta!”.

MasterChef 8, eliminato Giovanni

Giovanni durante l’appuntamento di ieri sera con MasterChef 8 si è difeso bene durante l’Invention Test, replicando con successo un piatto di Giorgio Locatelli, la "Zuppa di cannolicchi", che gli è valsa le lodi del giudice. E non è mancato, ovviamente, il consueto siparietto comico insieme a Joe Bastianich... Le cose vanno diversamente durante la prova in esterna a Burano: Giovanni fa parte della brigata blu con Alessandro, Valeria, Guido, Gloria e Giuseppe, ma il gruppo deve fare i conti con una schiacciante sconfitta: gli avversari vincono la prova con 24 preferenze contro 6. Giovanni vola al Pressure Test insieme ai compagni, dove è protagonista di una disastrosa staffetta ai fornelli, accompagnato da Gloria e Alessandro. Tuttavia Giovanni può giocarsi una seconda possibilità per rimanere all’interno di MasterChef Italia: il secondo step del Pressure Test consiste nel ricreare in 45 minuti il galletto in porchetta con sedano rapa e battuta di melanzane al pomodoro ispirato a un piatto di Bruno Barbieri, già ceffato nella prova in staffetta. Anche lavorando da solo, sbaglia il piatto: Gloria e Alessandro si salvano, Giovanni deve abbandonare il grembiule di MasterChef 8.

37enne studente di medicina, Giovanni viene da Campobasso e studia a Napoli, dove divide la casa con altri 5 coinquilini per cui cucina ogni giorno. Risotti e piatti tipici della cucina italiana sono il suo forte, con un tocco di modernità, come ha dimostrato ai live cooking con la sua personale versione dei casoncelli bergamaschi, piaciuti a tutti tranne ad Antonino Cannavacciulo. “Stare in questa cucina – dice Giovanni - è un po’ come sostenere esami in continuazione: questo percorso però voglio concluderlo davvero!” Il suo sogno? Aprire un ristornate tutto suo, dove rendere felici i clienti.

Appuntamento con l’ottava puntata di MasterChef 8 giovedì 7 marzo. La gara prosegue con gli 11 aspiranti chef ancora in gara: Gilberto, Giuseppe, Federico, Guido, Salvatore, Alessandro, Loretta, Verando, Gloria, Virginia, Valeria si sfidano per diventare l'ottavo MasterChef italiano.