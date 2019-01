MasterChef Italia 8, segui con noi la prima puntata DIRETTA

Riaprono le cucine del cooking show dei record: stasera dalle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e su digitale terrestre al canale 311 o 11) prende il via l'ottava edizione di MasterChef Italia, con 80 aspiranti concorrenti e il nuovo giudice Giorgio Locatelli.



La MasterClass ha a disposizione solo 20 posti: durante le prime selezioni di MasterChef 8 gli aspiranti concorrenti provenienti da tutta Italia hanno 45 minuti di tempo per preparare il loro cavallo di battaglia, usando ingredienti portati da casa, poi ultimeranno la preparazione davanti alla giuria, in soli 5 minuti. La giuria va alla prova dell’assaggio: i concorrenti che ottengono almeno tre sì guadagnano l’ambito grembiule e procedono all’interno del cooking show, accedendo alla fase successiva delle selezioni.



A giudicare i piatti degli aspiranti concorrenti di MasterChef 8 sono i già noti Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Joe Bastianich, accompagnati quest’anno dal palato del nuovo giudice Giorgio Locatelli. Lo chef stellato, patron della Locanda Locatelli a Londra, non risparmia errori a nessuno in cucina: l’abbiamo già visto all’opera a MasterChef All STar, dove ha dimostrato di richiedere ai concorrenti in gara precisione e disciplina, ma anche creatività, passione e onestà.



I quattro giudici daranno il via alla prima fase delle selezioni: degli 80 chef amatoriali ne rimarranno solo 40, che accederanno alla prova nell’Hangar, da dove ne uscirà vincente solo la metà.



