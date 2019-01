Masterchef All Stars Italia: il vincitore è Michele

Michele Cannistraro vince la prima edizione di Masterchef All Stars Italia. I suoi piatti hanno conquistato i palati di Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri, questa settimana affiancati da Giorgio Locatelli, pronto per la sua avventura a MasterChef Italia da giovedì 17 gennaio alle 21.15 su Sky Uno

Michele, ottavo alla terza edizione di MasterChef Italia, è il vincitore di MasterChef All Stars. I giudici Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli scelgono il suo menù degustazione come il migliore, lasciando dietro di lui Rubina e Simone.



Michele è il vincitore di Masterchef All Stars Italia

Michele Cannistraro vince MasterChef All Stars. Il concorrente sfida prima alla Mistery Box e poi all’Invention Test i compagni, distinguendosi. Durante la prima prova della semifinale risulta fra i migliori con la sua preparazione “Usa il cervello”, con cui per Antonino Cannavacciulo “fa un buon lavoro”, riuscendo a creare un piatto all’altezza utilizzando i sei ingredienti trovati nella Mistery Box e usando correttamente tutti i metodi di cottura proposti. Durante l’Invention Test cucina insieme ad una vecchia gloria di MasterChef Italia: Michele ripropone “Il Viaggio”, un complicato piatto di Spyros Theodorids, vincitore della prima edizione del cooking show, mettendosi alla prova con la difficile cottura del foie gras. Michele insieme a Rubna e Simone è tra i finalisti di MasterChef All Stars.



MasterChef All Stars, il vincitore: il menù di Michele

Per la prova finale di MasterChef All Stars Michele si gioca il tutto per tutto con un menù di cinque portate da preparare in due ore e mezza, intitolato “Sempre al limite”. Il Cannibale, come viene chiamato dai compagni, sbaraglia la concorrenza di Rubina e Simone servendo le seguenti portate: l’entrée “I posti della mia vita”, king crab alla catalana con pomodorini gialli e cipolla di Tropea; l’antipasto “Preciso!”, triglia con pop corn di amaranto su fonduta di latte di cocco, curcuma e chips di carciofi; il primo “Come a casa”, linguine fredde con gamberi rossi, limone, basil cress ed emulsione di stracciatella di bufala; il secondo chiamato col suo stesso soprannome, “Il cannibale”, carne tomahawk affumicata con salsa all’ossobuco, cilindro di insalata e pinzimonio servito con salmoriglio; infine, il dessert “Finiamo col mojito”, mousse al latte con lime, rhum e menta su biscotto al cocco.

Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli rimangono piacevolmente colpiti dal talento culinario e dalla crescita professionale dimostrata da Michele, proclamato vincitore della prima edizione di MasterChef All Stars: si aggiudica un premio di 100.000€ da donare in beneficenza.



Michele Cannistraro ha 40 anni ed è originario della provincia di Milano. Ha ha partecipato all’edizione di MasterChef All Stars dopo essersi distinto per grinta e determinazione nella terza edizione di MasterChef Italia, dove si era classificato all’ottavo posto. La sua grande popolarità gli ha aperto le porte di numerosi eventi legati al mondo del food. Prima di arrivare nelle cucine di MasterChef, Michele era capocantiere edile: dopo la sua partecipazione al talent culinario ha cambiato vita, diventando imprenditore e curando un atelier di cucina in cui vengono organizzati corsi di cucina, consulenza e team building. Di sé, prima di entrare nella Masterclass di MasterChef All Stars, diceva: «Ai fornelli mi sento molto più preparato di prima: la mia cucina era casalinga, mentre oggi è professionale. Ora ho capito davvero cos’è la croccantezza, l’acidità, la verticalità… anche aprendo il frigo, se prima pensavo “e mo’ che faccio”, oggi so come muovermi». Il soprannome “Cannibale” nacque durante le gare di moto a cui partecipava perché, aggiunge ancora il neo-vincitore di MasterChef All Stars, «riuscivo a vincere gli avversari sempre, magari a sorpresa, all’ultimo». Alla domanda se si ispira a qualche chef, Michele risponde: «No, ma ho Cannavacciuolo nelle mie papille gustative e Salt Bae come business man».



Appuntamento giovedì 17 gennaio alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) con l’ottava edizione di MasterChef Italia insieme a bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli.