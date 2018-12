La prima edizione speciale del cooking show dei record: in sfida 16 fra i più talentuosi ex concorrenti. In giuria Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo e i giudici ospiti nelle puntate: Joe Bastianich, Antonia Klugmann, Iginio Massari e Giorgio Locatelli. L'appuntamento è a partire da giovedì 20 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Continua a leggere e scopri di più

L'attesa sta per finire: a partire dal 20 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11, vi aspetta MASTERCHEF ALL STARS. Hanno già acceso i fornelli di MasterChef nel corso di queste edizioni, dando prova di passione, creatività e amore per i dettagli nella preparazione dei piatti e, negli anni, forti di queste doti, hanno continuato a lavorare nell’ambito della gastronomia. Stiamo parlando dei 16 protagonisti di tutte le passate edizioni di MasterChef che con MASTERCHEF ALL STARS ITALIA avranno la possibilità di ritornare dove tutto è cominciato. Sono quattro gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati del programma, prodotti da Endemol Shine Italy per Sky, che potranno godersi dal 20 dicembre alle 21.15 su Sky Uno al canale 108 (e su Sky On Demand e NOW TV) la sfida definitiva fra alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla masterclass. Sul digitale terrestre andranno al canale 311 o 11.

CHI SONO I GIUDICI

A giudicare gli aspiranti al titolo i due veterani della giuria di MasterChef BRUNO BARBIERI e ANTONINO CANNAVACCIUOLO, affiancati in ogni puntata da un giudice ospite: uno degli amatissimi giudici di MasterChef Italia, Joe Bastianich, la Chef stellata Antonia Klugmann, star della settima edizione del cooking show, il Maestro dei maestri pasticceri italiani, Iginio Massari, e Giorgio Locatelli, Chef stellato attesissimo al debutto nella giuria dell’ottava edizione di MasterChef Italia, dal 17 gennaio su Sky Uno.

IL MECCANISMO DELLA PRIMA PUNTATA

Dopo anni di lavoro, fatica e progetti personali di cucina innovativa, i talenti che si sono distinti nelle passate edizioni di MasterChef Italia arrivano più forti e consapevoli di fronte ai giudici, per conquistare il titolo di primo MasterChef All Stars italiano. Nella prima puntata incontreranno i loro avversari: stima, entusiasmo, ma anche vecchie ruggini e nuovi modi di affrontare la gara che renderanno ancora più difficile lavorare fianco a fianco ai fornelli. Lo sliding doors della prima puntata, una sfida in 45’, vedrà i giudici impegnati in un assaggio al buio, degustando i piatti preparati dai cuochi senza conoscere il nome del loro creatore. Un modo per giudicarli mettendo da parte il percorso che hanno alle spalle fin qui dei concorrenti, così da riconoscere se, oggi, sono o no all’altezza di indossare il grembiule di MasterChef All Stars. Solo per chi sarà in grado di preparare un piatto degno di un ristorante stellato si apriranno le porte della masterclass.

CHI SONO I CONCORRENTI

I 16 talentuosi ex concorrenti che si sfideranno senza esclusione di colpi sono: Danny D'Annibale, Anna Lupi, Maurizio Rosazza Prin, Ivan Iurato, Marika Elefante, Daiana Cecconi, Paola Galloni, Almo Bibolotti, Michele Cannistraro, Simone Finetti, Alida Gotta, Maradona Youssef, Rubina Rovini, Dario Baruffa, Loredana Martori e Alberto Menino.

Preparatevi a scoprirne delle belle, lo spettacolo è assicurato.